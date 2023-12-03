就業報告亮麗　通脹預期緩解　美股明年初行情看漲｜伽羅華

2023年俄烏戰事膠著，中東烽煙又起，幸好金融市場有驚無險。臨近年尾，美股連升6周，納指與標指均以去年初以來高位收市。在紛亂的時局下，難得迎來一波聖誕行情，而上周的非農就報告更為今年美股譜上完美休止符，它紓緩市場對美國經濟硬著陸的擔心，對明年初美股行情起提振作用。

非農就業報告顯示，繼10月增加15萬人之後，11月非農就業人數增加了19.9萬人，高於預期的18.5萬人，失業率降至3.7%，低於預期的3.9%，勞動力參與率小幅上升，平均時薪則按月增長0.4%，超過預期的0.3%，數據恰如其份簡直有造數之嫌。整份報告描繪出的美國經濟不但未瀕臨衰退邊緣，而且就業人口增長加快，有助抑制需求和物價壓力，這是美聯儲所樂見的結果。

美聯儲最擔心的是通脹走勢，本周二美國將公布上月通脹數據，可以進一步確認高息對遏抑通脹的成效。然而，受油價持續下滑影響，12月消費者對通脹的擔憂已大為減低。上周五密歇根大學公布的最新消費者信心調查中，一年通脹率前景下滑至3.1%，較11月的4.5%大幅下降，為2021年3月以來的最低水準。

確認今年7月加息潮終結

消費者預期是最難扭轉的因素之一，因此市場情緒的轉變可能會進一步說服政策制定者在明年開始減息，問題只是明年何時開始，但無論是3月、5月或稍後時間，都反映著愈來愈多人相信，今年7月已是今輪加息潮最後一次加息。

這份非農就業報告利好美股表現，道指升0.36%，收報36,247，納指升0.45%，收報14,403，標指升0.41%，收報4604點，4,600水平是期權好淡爭持區間上方，意味著今年下半年標指所處4,200至4,500的區間將有所突破，美股後市方向更加清晰。

花旗策略師Scott Chronert預計在基本假設下，標指明年底見5,100點，主要是受惠於藍籌業績盈利增長。今年標指已累升兩成，主要是受惠於人工智能的科技龍頭企業所推動。

花旗策略師Scott Chronert預計在基本假設下，標指明年底見5,100點。（Reuters）

對沖大鱷賺兩億美元 飽食遠揚

大家還記得曾高調沽空美債的對沖基金大鱷Bill Ackman，他已於10月25日平倉，淨賺2億美元離場，差不多同一時間，10期美債孳息由10月19日約5%高位大幅回落至最新的4.229%，Ackman精準拿捏平倉時機，證明盛名之下無虛士，而香港金管局今年第四季外匯基金亦應該受惠美國股債這一波表現，彌補中港股市的部分損失。

穩實的非農就業報告和消費者減低對通脹的擔憂，交易員將押注3月減息時間延後至5月。據FedWatch數據顯示，交易員押注明年3月減息機會僅為43.8%，低於維持息口不變（5.25至5.5厘）的53.5%，押注5月減息機會大增至90.2%。

美國這輪加息期的終結，對全球不景氣的經濟表現打下強心針，立竿見影的是日本央行可能借美國提早減息的有利形勢，藉機擺脫負利率的困境。

暗示擺脫負利率 日圓彈近4%

今年4月履新的日央行行長植田和男一直強調會逐步拆除所有超寬鬆貨幣政策的制紂，但要達到此目標，前提之一是日本經濟和通脹情況能承受得起加息的壓力，從近月日本經濟數據之疲弱，植田在擺脫負利率政策上更要小心翼翼，那怕是一個不經意的暗示，日圓匯價隨時成驚弓之鳥。

植田於上周四（7日）在參院財政金融委員會會議上，就金融政策運營發表講話：「從今年底到明年將是一種更加挑戰性的狀況」，似乎暗示該行正考慮長短期利率操作和負利率等大規模貨幣寬鬆政策的退出時間，加上他剛拜訪首相岸田文雄辦公室，解釋最新的貨幣政策，這包括明年薪資上漲的前景，並重申央行繼續設法擺脫負利率制度，這些舉措均有助提振日圓表現。

上周四日圓匯價單日升近4%，創史上升幅紀綠，曾高見1美元兌141.71的四個月高位，其後周五晚美國非農報告出台，市場由憧憬3月美國減息延後至5月，減低市場對美元的拋售，美匯才回穩至103.98，日圓亦由高位回軟至144.93，但未來數月炒日本減息下，日圓短線將低見141水平。

一項訪問日央行觀察人士的調查顯示，受訪者愈來愈期待該行實現其通脹目標（2%），超過三分之二的受訪經濟學家預計日央行將在明年4月前取消負利率，52名受訪經濟學家中有一半表示將在明年4月取消負利率。在10月份進行的上一次調查中，只有29%認為這一舉措將在4月份實施。

日本屬於全球極少數維持負利率的國家。（資料圖片）

美將減息為日圓套息盤拆倉先行舗墊

一般預計，日央行政策委員會於12月19日的議息聲明仍然保留負利率和收益率曲線控制計劃，大家關注的是，植田在新聞發布會上會否有任何暗示改變貨幣政策的片言隻語。

為何說美國開始減息，為日本擺脫負利率政策創造有利時機？日本屬於全球極少數維持負利率的國家，就算美國今年7月加息至5.5厘後迄今不變，美日息差也拉闊至5.5厘以上。在巨大息差的影響下，日圓匯價由今年初1美元兌124跌至上月中低位151水平，是全球勁跑輸大市的主要貨幣，亦因此造就它成為套息交易的不二之選。

環球金融機構（包括日本銀行及險企）大手貸入平日圓，投資回報相對較高的歐美債券及海外股市，減息憧憬提升了風險胃納，就算在日圓大幅轉強下，高風險資產也不愁難以好價脫手，這讓日圓套息盤能有序拆倉，美國貨幣政策轉向，正是日央行近月頻頻放風要撤除負利率制度的主要原因之一。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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