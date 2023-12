內地快時尚網購平台SHEIN據報扻轉向英國倫敦證券交易所上市。英國《天空新聞》引述消息人士指出,SHEIN與倫敦證券交易所(LSE)商討,在英國進行新股招股的可能性。



報道指出SHEIN主席Donald Tang與倫敦證券交易所高層及若干持份者,上周在倫敦會面。報道亦指出SHEIN及倫敦證券交易所均拒絕評論有關消息。

SHEIN:A Shein logo is pictured at the company's office in the central business district of Singapore, October 18, 2022. REUTERS(Reuters)