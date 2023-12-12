港金融騙案倍增　6種騙案手法常見　李惟宏籲加強投資者教育

近期金融騙案有增加趨勢，受害人包括投資顧問、會計師、測量師等專業人士。據警務處的統計數字，今年首三季錄得3,523宗網上投資騙案，較去年同期上升約1.6倍；損失金額超過21億元，亦較去年同期上升超過兩倍。金融服務界呼籲公眾不應只關注投資產品，更要對騙徒的詐騙手法保持警覺。



金融服務界列出6種常見金融騙案手法，包括假扮知名人士、唱高散貨、虛假網站、虛假應用程式、套現時被要求繳交手續費及建立曖昧關係（即殺豬盤），冀市民加以提防。

此外，金融服務界又列出5個懷疑金融騙案的跡象，包括自稱持牌人士，但未能在證監會網頁/持牌手冊查閱；要求投資者轉款至個人戶口；未提供交易資料；陌生的電郵及短訊，要求點擊指定連結；在網上搜索，能輕易找到類似騙案。

李惟宏表示，近期一些利用虛擬資產，在社會造成哄動的金融騙案，其手法其實與過去的騙案大同小異。（林靄怡攝）

騙徒手法大同小異 籲加強投資者教育

李惟宏表示，近期一些利用虛擬資產，在社會造成哄動的金融騙案，其手法其實與過去的騙案大同小異。都是利用高回報，以及失實唱高的手法，去誘使投資「入金」，然後以高昂的手續費或是故意延遲退款，令到投資者無法取回本金。因此，公眾不應只聚焦於相關投資產品，而是騙徒利用某些伎倆作詐騙手法。

他強調，金融產品本質不是詐騙的產品，監管部門亦有相關法規，發生騙案並非代表監管制度有問題，反而要加強投資者教育，業界未來將會加強合作，共同推廣投資者教育包括舉辦講座、給予建議政府及監管機構、加強防騙宣傳，以及助市民預防騙案。

貴金屬同業協會主席唐桂坤亦表示，過去有不少騙徒利用交易「倫敦金」去騙取投資者，而「倫敦金」本質並不是詐騙的產品，而是在市場有高知名度因而被利用。實際上，騙徒若冒認金銀業貿易場的會員，其交易紀錄亦不會在貿易場查證到，建議市民在交易貴金屬投資應選用貿易場的行員。