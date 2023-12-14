東亞銀行料本港經濟明年增長3.5%　樓價或首季見底　全年升2%至3%

東亞銀行預期，明年本港經濟將延續穩健復蘇態勢，全年增長約3.5%，樓市有望在首季見底，全年樓價或升2%至3%。



東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，今年受到高息環境影響，香港作為小型經濟體復蘇不如預期，但展望明年，消費、零售、旅遊等需求將持續釋放，以及環球息率在下半年有望回落，將鞏固未來香港經濟復蘇的基礎。

他指出，消費零售及旅遊業等將持續是主要增長動力，外貿可望止跌回穩，投資則將受惠於政府工程及下半年息率在高位回落所支持，經濟增長將由今年的3.3%升至明年的3.5%，勞工市場保持穩定，明年失業率約為2.8%。

樓市有望在首季見底，全年或增長2%至3%。（資料圖片）

明年首季樓市或見底

樓市方面，蔡永雄預計，明年私人住宅樓市呈現先低後高水平，首季或見底。隨著減息預期升溫，積累的購買力將在第二季釋放，全年有望升2%至3%。

至於息口走勢，蔡永雄指，加息周期應已見頂，但高利率將於明年上半年維持，下半年預料有溫和減息空間，預計6月開始減息，每個季度降0.25厘，全年減0.75厘。

他續指，在預期美國聯邦基金利率明年上半年維持不變的前提下，港元最優惠利率預料將跟隨維持不變，直至聯儲局下半年溫和減息，香港銀行或有輕微下調最優惠利率的空間，但「未必跟足」，可能每次0.125厘。

料內地經濟明年增長5%

內地經濟方面，蔡永雄表示，明年內地經濟復蘇步伐料更趨平均，政策重點在於穩增長及長遠高質量發展所需之間取得平衡，內房仍保持在低位。

他預期，財政及貨幣政策料尚有放寬空間，如減息降準、維持較高財政赤字率等，經濟明年將延續穩健復蘇態勢，全年增長約5%。