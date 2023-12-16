中證監3招促上市公司增加派息　引導企業形成派中期息習慣

中證監公布為進一步健全上市公司常態化分紅機制，提升投資者報酬水平，決定發布上市公司《現金分紅指引》及修訂《上市公司章程指引》，並從周五（15日）起生效。當局指出有助推動上市公司增加投資者回報，更好引導公司專注主業，促進市場平穩健康發展。



中證監指出《現金分紅指引》修訂內容主要有3方面，分別為進一步明確鼓勵現金股利導向，推動提升股利水準﹑同時簡化中期分紅程序，推動進一步優化分紅方式與節奏，以及加強對異常高比例分紅企業的約束，引導合理分紅。

至於《章程指引》修訂為兩方面，分別為鼓勵上市公司增加現金分紅頻次，引導形成中期分紅習慣，穩定投資者分紅預期。第二督促公司在章程中細化分紅政策，明確現金分紅目標，穩定投資者預期，及引導公司在章程中制定分紅約束條款，防範企業在利潤不真實等情形下實施分紅。

當局稱推動上市公司增強分紅意識

中證監會提到，下一步將在尊重公司自治的基礎上，更好發揮監管的引導約束作用，推動上市公司不斷增強分紅意識，優化分紅方式，培育分紅習慣，提高分紅水平，同時約束異常分紅，促進上市公司整體分紅水準穩中有升。此外，滬深證券交易所同步修改完善規範運作指引，明確操作性要求。