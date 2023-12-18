阿里列巴隆明年十大選股　被指為世界上成本最低科技之一

美國財經周刊巴隆（Barron's）公布2024年十大選股名單時，阿里巴巴（9988）﹑Google母公司Alphabet及由「股神」巴菲特主理的巴郡。



巴隆指出阿里為世界上成本最低的科技企業之一。隨著股價大跌阿里預測市盈率已降至8倍，公司市值更跌至不足亞馬遜的15%，股價亦跌至2014年上市時水平。可是期內收入增長10倍，盈利增長為5倍。

巴隆又指出阿里擁有充裕現金，加上內地核心電商﹑電端運算及物流業務，以及在螞蟻金服持股，合計每股價值為130美元，所以只要表現不再惡化，股價便易升難跌。同時阿里更高股息及大規模回購，亦有助提升阿里股價。

美七大科企中 料Google母企擁較高勝算

巴隆亦提及在美國7大科技股中，Google母公司Alphabet勝算最高。巴隆預料Alphabet明年盈利增長15%，就算今年股價累升50%，市盈率亦為20倍，較微軟及蘋果的30倍為低。截至今年9月底Alphabet淨現金逾千億美元，公司在控制成本上有紀律，可以有足夠資金作回購，甚至開始派息。

至於巴菲特旗下的巴郡亦為擁有充裕現金的企業，目前擁有現金水平為1,500億美元，相當於市值的20%，同時在現金利息增加及強大保險承保推動下，全年利潤更可能衝上400億美元。巴隆又指出巴菲特現年93歲，縱使他不可能被取代，惟他已讓公司可在沒有其本人情況下仍可以取得成功。巴隆亦提及巴郡估值合理，預期市盈率約20倍。