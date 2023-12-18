安永裁減高層　據報在美裁減數十名合夥人

《華爾街日報》報道，四大會計師事務所的安永罕有地裁減數十名美國合夥人，意味著公司的裁員行動擴展至最高層。另一會計師事務所畢馬威在今年夏天裁減5%美國員工，當中亦包括合夥人。

安永美國網絡安全負責人David Burg在網絡直播電話會議上指出，這屬艱難的一周，因公司採取必要行動以應對業中的資源挑戰，並承認業務增長明顯放緩或產能過剩。

報道指，雖然安永、畢馬威和德勤今年總共裁掉數千名美國員工，但業內裁減合夥人的情況較少見。跟蹤諮詢行業的Kennedy Research Reports表示，公司通常必須買斷合夥人的全部股權，並在他們離職時根據合夥人的資歷和任期支付額外的款項。

安永在美國擁有3600名合夥人

市場研究公司Statista數據顯示，去年，四大會計師事務所安永、畢馬威、德勤和羅兵咸永道，在美國的合夥人總計1.57萬人，其中安永的合夥人為3,600人，畢馬威為2,344人。

根據職場數據提供商Revelio Labs對在線職業檔案的分析，截至今年10月份，包括自願和非自願離職的四大會計師事務所美國員工離職人數按年增加43%，達到約6.58萬人；全球離職員工總數按年增加15.4%，至30.7萬人左右。