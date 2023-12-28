港股「尋底之旅」或達尾聲　能否觸底回升還望明年首季｜許繹彬

耀才證劵執行董事兼行政總裁許繹彬表示，仲有4天2023年就會過去，而股票市場只剩下最後2個交易日，就會稍稍然過去。總括2023年全球股票市場，當然是「有人歡喜有人愁」同亦「這邊屢創新高，那邊就反覆下浸」；歡喜當然是指美國道瓊斯指數創下歷史新高，日股則創33年新高，連帶一直不被市場留意的台灣加權指數，亦在漫不經意下，創下歷史新高！

投資了上述三地股票的投資者，相信今年一定是大豐收；相反，反覆下浸及令人增添憂愁的股票市場，相信不用多估，香港恒生指數一定是實至名歸。恒指今年曾低見15,975點，創下13個月新低，走到最後倒數的2個工作天，仍只能在16,800點以下苦苦掙扎！在2023年內投資了港股的投資者，相信一點笑容都擠不出，無論在哪個價位入市，也是無功而返；就算投資在恆指龍頭大價股身上，到本年最後一個月，都是全部敗北，只能苦中作樂！

許氏繼續表示，踏入2023年下半年，港股走勢令投資者非常失望，導致投資港股的比重持續下降。據香港交易所(00388)資料顯示，截至11月底，平均每日成交額較去年底減少高達15.5%至1,055.6億元，而過往一向吸引全球各地投資者來港上市集資的香港交易所(00388)，2023年亦從神壇掉下，香港新股集資額只有47.44億美元，全球集資排名被擠出三甲，只得第五名，反之上海及深圳位列首兩位，美國納斯達克及紐約緊隨其後；而一直被忽視的印度則成為黑馬，在急起直追下，暫列第六。

由於恒指基本因素已受損，恒指究竟在明年能否輓回劣勢，確實有待各方面的配合！

筆者認為，投資者滿以為在聖誕假前忍忍手，靜待聖誕假期的來臨，就能將傷痛暫忘，過一個愉快的聖誕作自我安慰；誰不知投資者又一次「趟著也中槍」，事緣於冬至當天，投資者可能已經對港股不敢存有太大期望，但在該日的上午，股皇騰訊（0700）曾一度急升至317元的一周高位，因而帶動恒指亦上試16,857點的當周高位；正當投資者看著指數升勢如虹之制，傳聞突然又在弱市中出現，指內地有傳媒報導國家新聞出版署發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》意見通知，提及網絡遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵；又再有消息指出，今年內地不會發出新遊戲版號，更提出元宇宙業務應立足服務實體經濟，堅決抵制利用元宇宙熱點概念進行資本炒作，避免造成市場泡沫。

消息一出，當然不用多說，瞬間震散了一系列在港上市的遊戲股，而一眾之首的股皇騰訊立即首當其衝，在該日上午仍未收市之前，已經由天堂急掉進地獄，由高位317元急急調頭回落，下午更曾一度回調至263.2元，恒指因此而被拖累，再一次被拖跌至近16,200點水平。

儘管當局在該日收市後即時連環釋出善意，盡力平息市場上的憂慮，並希望為市場降溫，可惜近期市場上紛紛傳出不同類型的傳聞或消息，導致龍頭大價股出現被洗倉後均不能重新振作起來的現象；就以美團（3690）為例，由120元開始被洗倉至80元以下的水平後，現在就算有多努力，股價仍在80元以下浮沉；而股皇騰訊今次被洗倉的情況更為可怕，是關當日由高位回落超過50元之多，即使昨日曾返彈至290元左右，但距離300元的支持位，現階段只可用「水瓜打狗，唔見一截！」來形容；可見曾遭受洗倉的股份要重新挽回投資者的信心，相信仍需時間考驗。

現階段大價股相繼被洗倉，依據歷史來說，尋底之旅可能到達尾聲；但今年港股自身確實有很多不爭氣的地方，明年第一季能否出現觸底回升的格局？還需看國內數據能否配合並為中港兩地股市帶來生機。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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