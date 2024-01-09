蔚來李斌發內部信　稱未來2年行業競爭劇烈　冀員工直接面對挑戰

據內地傳媒報道，蔚來（9866）董事長兼首席執行官李斌近日發布今年第一封內部信，強調公司資源有限，仍在承受研發與基礎設施投入帶來的虧損，須要持續改進財務表現才能支持公司的可持續發展，又指出公司有責任﹑有義務把投資者及股東每分錢用好。



李斌在信中指出，去年蔚來的綜合表現沒有達到預期目標，有很多需要總結和反思的教訓，有太多需要盡快提升的組織能力。去年總共交付16萬輛車，只完成銷量目標的約65%。在30萬元（人民幣‧下同）以上純電動車市場，蔚來是第一名，份額超過40%，但如果算上30萬元以上的混動車，蔚來的銷量不到理想汽車（2015）的一半。理想汽車去年總共交付37.6萬輛車。

他提到，未來2年是汽車行業變革的最重要階段，競爭激烈程度會超乎想像。蔚來將面對能力更強大的競爭對手、愈來愈多的優秀產品、更加激烈的價格戰、更加複雜的輿論氛圍，以及充滿不確定性的宏觀環境。每一位員工都要有足夠的思想準備，放棄幻想，直接面對挑戰。

李斌明確指出蔚來今年3個「高優先順序事項」，包括確保核心關鍵技術的長期投入，保證技術與產品的領先優勢與按時按質交付；確保銷售與服務能力能夠應對激烈的市場競爭，銷能能夠盡快轉化為銷量；確保3個品牌9款核心產品研發按進度進行。