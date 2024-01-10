大新料港樓價跌5%　訪港客改變消費模式　全年經濟增長放緩至2.5%

大新銀行發表2024年經濟展望，該行預計本港今年經濟增長2.5%，或較2023年放緩。大新銀行首席經濟及策略師溫嘉煒表示，預料環球通脹顯著放緩，美聯儲等央行有望減息。另外，若內地經濟回穩，加上聯儲局考慮提早減息，恒指上半年有望重上20500點。



本港樓價全年或下跌約5%

溫嘉煒指，本港經濟倚重外圍因素，現時零售市道復甦未有顯著突破，加上訪港旅客消費模式轉變，長遠削弱旅遊業對本港零售業的貢獻，預料香港今年經濟增長2.5%，失業率爲2.8%，通脹或按年上升2.1%：而本港樓價全年或下跌約5%。

談及港股時，溫嘉煒表示恒指目前估值吸引。若內地經濟回穩，美國通脹回落速度較快令聯儲局提早減息，較樂觀情況下，大市於上半年可望重上20500點。但若無重大刺激因素，恒指今年會在16000至18000點橫行，跌穿15000點關口機會較低。

看好受惠國策和減息板塊

溫嘉煒預計，中央有望繼續推出政策支持內需消費，人工智能及電動車相關行業；同時在減息，利率逐步下降的環境下，電訊、公用和銀行等高息股，亦有望吸引尋求穩定收入投資者。

料內地全年經濟增長或放緩至4.8%

內地市道方面，溫嘉煒表示目前內地房地產市場仍然低迷，或會繼續拖累內地經濟前景，加上地方政府債務壓力仍未消除。因此預計內地全年經濟增長或放緩至4.8%，人行亦而有機會在第一季再度減息或降準。