銀河聯昌料本港樓價今年跌3%　視新地及長實為首選股

銀河聯昌預料聯儲局將於未來3年開始減息，本港樓價或會於今年內反彈，又預期全年樓價跌幅約3%，較其他大行預測的雙位數跌幅細。



該行指出對本港住宅市道持較「具建議性」看法，與減息周期即將啟動有助刺激樓市銷售，同時政府減辣及專才計劃都帶動更多住房需求，以及負利率幅度收窄。惟未來3年美國步入減息周期，聯儲局的委員們料至2026年底利率將降低2.5厘，認為地產股股價疲弱走勢將會被扭轉，因此建議買入香港發展商，以把握短期利率潛在利好變化。

該行又預期將有逾30萬員專才來港居住，特別是來自內地的專才。部份人或會在政府新推出的政策下，有意來港置業。假設當中有10%至15%專才有意置業，需求量已達3萬伙，等同於本港一手物業2年的銷量。

新地及長實為首選股

該行維持予香港地產行業「中性」看法，看好住宅市場及看淡寫字樓市場。以較具防守性的新地（0016）及長實（1113）為首選股。

此外銀河聯昌對今年香港零售業持謹慎樂觀態度，認為縱使香港經濟復蘇緩慢，可是訪港選客人數回升可能會支持零售銷售。同時認為在供應增加及空置率高企下，對本港寫字樓租金仍持有負面看法，料甲級寫字樓租金跌5%。