大摩唱淡本港樓價　料全年跌1成　二手交投或挫19%

再有大行唱淡今年本港樓價。摩根士丹利預期受到高息及宏觀環境疲弱拖累，今年樓市會持續放緩，又預料樓價將跌1成。對於行業前景，該行維持予「中性」看法，認為若息口回落速度較快，房地產信託基金（REITs）及地產商可及惠。



該行於最新發表的報告內指出，今年新盤成交量有機會繼續靠穩，惟二手成交量有機會挫19%。雖然目前本地地產股估值低，同時股息率高企，可是內地需求疲弱及美國利率上揚，均對本港樓市帶來挑戰，預料樓價及成交量均下跌﹑租金收入下跌，因此將新地（0016）﹑長實（1113）及恒地（0012）等多隻地產股未來3年每股盈利下跌。

該行又表示較偏好例重於在零售市場，及擁有淨現金的地產股，同時將九置（1997）及信置（0083）評級調高至「增持」。大摩認為在住宅市場下行周期，信置擁有較佳定位，加上擁有淨現金，可以支持增加派息及補充土地儲備。而九置則基於該行較看好本港零售業前景。

大摩看淡今年本港樓價走勢。(廖雁雄攝)

料今年寫字樓租金跌5%

大摩亦預期長實（1113）及恒隆（0101）於2023年維持往年股息，九置及新地則受到利息開支增加而削股息。

該行亦預料今年本港寫字樓租金再跌5%，出租率降至86%；零售物業租金則上揚3%。