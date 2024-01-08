施永青料樓價今年企穩　倡港府「撤辣」　維持金融中心地位難度增

港樓弱勢，中原集團創辦人兼主席施永青表示，預計今年港樓價能夠企穩，主要考慮到之前影響樓價負面因素，包括利息及內地經濟，市場預計年中後美國將減息，後者近期數據及政策口風均有所改善，今年會有所轉變，令樓價表現佳於去年，跌勢能夠有所收窄。現時已有個別屋苑價格回升，不排除今年會有其他屋苑找到價格支持位。目前租金仍上升，意味樓市供應仍不足，若果租抵過供情況逆轉，港樓價便能企穩。

施永青預計今年港樓價能夠企穩，但建議港府「撤辣」。﹙資料圖片﹚

減辣不如撤辣

對於會否建議新一份財政預算案繼續減辣，他認為，之前減辣效果並不明顯，認為「要撤辣先得」。辣招為防止過度資金入市，但目前連剛性需求也轉變為不買只租，樓市欠缺資金流入。

他表示，樓市長遠支持有兩大因素，包括人口及經濟，前者需要靠移民，對於「移民潮」現象並不特別憂慮，香港宜居程度及機遇仍能吸引人來港，特別是內地人，建議可降低移民門欄，門欄太高或只能吸引「富二代」，無助提升香港競爭力，因為移民離開香港的不少是中產及知識份子。

施永青較擔憂本港經濟前景，預計面臨較大壓力。﹙夏家朗攝﹚

政府未做好低樓價準備

港經濟方面，施永青就較為擔憂前景，預計經濟方面會面臨較大壓力，而中美地緣政治關係緊張，香港本來的價值是能夠做到其他中國城市不能做的事，包括外滙及資訊流通、實行普通法、有人身自由並有產權保護等，憂慮這些吸引力已有所下降。受到地緣政治影響，港缺乏歐美富裕資金，令香港維持國際金融中心地位難度增加。海外資金撤出中港市場，導致港股連年下跌。

政府暫停住宅賣地，他表示，早前出現賣地流標等情況，暫停賣地屬於「逼不得已」行為，不想「賤賣土地」，給予市場價格下跌訊息。政府事實上未做好低樓價準備，過往依賴賣地收入，目前則需要面對賣唔出去及財政赤字問題。

他指出，若果政府有意穩定經濟並繼續鼓勵投資，減低資金入樓市阻力，方法可以包括投資移民要求部分資金入市，同時可考慮複製內地及新加坡模式，容許強積金可用於置業首期或供樓之用。