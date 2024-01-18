港股繼續尋底　投資者對後市信心跌至低點｜許繹彬

耀才證劵執行董事兼行政總裁許繹彬表示，自2023年下半年開始，港股一直都被久守必失的魔咒纏繞著，令港股自20000點關口開始下挫，每月均上演攻防戰；不過正確來說，應該是防守戰。就以今個月為例，截至周三（17日）的收市點數來計算，已經連跌六個月，皆因這期間內持續出現不同程度的壞消息，淡友不斷向好友咄咄進逼，令港股呈現一浪低於一浪的景況已成常態。

而萬料不到的是，在踏入2024年後，淡友仍一直處於上風，好友在毫無還擊力之下，只好退守到16000點稍作喘息靜候救市消息之際，淡友承勝追擊，只用了短短12個交易日，就將16000點這重要關卡再度攻破，淡友完全得勢不撓人，連帶去年低位15,972點也擊破，更令恒指曾一度低見15194點，創下14個新低，以半月間高低位對比，跌幅已達1,941點之多。所有大藍籌如交易所（0388），均創下52周新低，就算昔日得令的科技股，同樣相繼創下一年低位，當中科指內的主要成份股ATMXJ亦跌至體無完膚，而一直弱勢的內房、物管及內需股，就繼續被追擊，藍籌股的龍湖（0960），碧服（6098）及康師傅（0322）已跌至不值一提。跌至52周低可能已經成常態，更甚的以美團（3690），連招股價也跌穿，投資者真是不明所為何事，港股跌至如此水平！

筆者認為，恒指昨日在超過1,300億的大成交下急瀉。事緣於市場再傳出美國減息步伐有所放緩，美債息率上升，令美股顯著回落，而人民幣匯率亦在本周回落，成為另一誘因。但為何是耳熟能詳的消息，足以令恒指急挫近600點及返回14年前的水平？相信上述消息只是令港股下跌的導火線，一開市即令港股跌穿15800點支持區，導致衍生產品市場多隻產品被收回，現貨市場觸發斬倉盤及止蝕盤，因而令跌勢加劇，成交在斬創盤湧現則急增。而投資者在這半個月一直處於被動的狀態，一心想著恒指跌到16000點左右的水平，始終會等到有反彈的一刻。

而事實上，這半個月內確實曾有所反彈，只是往往出現一彈就散的情況。最慘不忍睹的是，縱使港股持續低迷，但投資者仍留守在港股市場，除一心深信守到如此水平就會快現龧光，更相信的是眼見各項數據均反映國內經濟有實質起息，加上臨近中國人的大節日農曆新年，國家應會有更務實及有效的振奮國內經濟政策出台。可惜截至周三，當然仍是失望而回；而香港久傳多時的振興股票流通情性方案，當然在投資者苦等至周三恒指快將見15000點的時候，仍未有具體方案出台。

筆者表示，儘管樓市撤辣、減股票印花稅等的聲音在市場上再度重彈，但港府仍是繼續接收不到，投資者亦不敢存有太大奢望；或許在沒有好消息下，反而有落井下石的情況出現。勢估唔到，在股樓雙殺持續出現最嚴峻的情況下，財政司司長陳茂波早前突然提及會將資本增值稅納入政府研究的範圍，即令外間揣測會否於新一年度財政預算案時通過；因此，市場上除早前已充斥失望的情緒外，投資者亦可能因增值稅等問題而對後市產生悲觀及使憂慮情緒加劇，因而先行沽貨離場，這亦是引致成交急增的原因。儘管財爺在周三收市後接受報章訪問，指香港短期內不具備開徵資本稅的條件，但港股跌至如此水平，已是事實，哭也哭不回。在憧憬幻滅，及對後市存在太多不確定的問題下，恒指短期能否扭轉劣勢，相信存疑。反而，隨著主要支持位已相繼失守，暫未能評估有任何支持位可言，除非短期內中港兩地有實切的救市方案，否則繼續下試的機會高於反彈！

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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