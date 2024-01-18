內地青年失業率改善至14.9%？　復旦大學畢業生就業率不足兩成

內地在去年暫停公布青年失業率後，昨日再次開始發布該信息，通過採用不同的統計標準，使得該數據大幅下降至14.9%。而事實上，許多內地年輕人仍很難找到工作，因為與過去的快速增長相比，目前的整體經濟低迷，當中上海復旦大學近日公佈的最新數據引發關注，指出2023年該校本科畢業生中，直接步入職場的比例不足兩成。



按舊方式估算青年失業率飆升至25%

上海復旦大學為內地名校，國際排名名列前茅，畢業生在僱主中的評價也一向良好，但根據該大學2022至2023學年的本科教學品質報告，2023年應屆畢業生中，選擇繼續深造的比例高達70.61%，即2,278人，而直接就業者僅有583人，佔比18.07%。

有外電引述牛津經濟研究院經濟學家估算，若按照舊方法，內地去年12月青年失業率將逼近25%。如果學生上學，例如攻讀較高的學位，只是因為找不到工作，那麼新的統計方法就會嚴重削弱青年失業的相關社會與經濟風險。獨立人口統計學家何亞夫說，他認為改變統計方法幫助降低了失業率數字，但他認為失業年輕人的數量與以前一樣。

中國旅遊・中國地標・中國經濟・上海旅遊・上海地標・上海景點：圖為2023年12月21日，人們冒寒在中國上海外灘拍照。（REUTERS/Nicoco Chan）

越來越多的大學畢業生正進入就業市場

內地去年16至24歲年齡組的失業率連續六個月攀升，在6月達到了創紀錄的21.3%之後，國家統計局停止了公布相關數據，以待「進一步完善和優化」。經過數月調整調查方法，剔除約6,200萬在校生後，該局17日公布去年12月16至24歲青年失業率大跌至14.7%。

而事實上，包括美國、歐盟、日本的青年失業率都包括在校學生。國家統計局解釋，在調整調查方法，以更好地適用中國獨特的情況時，曾研究各國作法，並結合社會和專家相關意見，未來除發布不包括在校生的16至24歲青年失業率，還會增加發布不包括在校生的25至29歲青年失業率。根據新方法統計，去年12月不包括在校生的25至29歲青年失業率為6.1%。

內地政府面臨的挑戰是，越來越多的大學畢業生正在進入內地就業市場，據《新華社》報道，2024年的大學應屆畢業生人數預計將增長近2%，達到創紀錄的1,179萬人，是2004年大學應屆畢業生人數的四倍多。

上海財經大學校長劉元春表示，青年失業問題不僅是周期性的，更是系統性和趨勢性的問題。他警告稱，如果不妥善處理，這一問題不僅會影響經濟領域，還可能成為社會乃至政治問題的導火索。