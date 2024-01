國家金融監督管理總局召開2024年工作會議指出,要積極穩妥防控重點領域風險,加大不良資產處置力度;加快推進城市房地產融資協調機制落地見效,督促金融機構大力支持「三大工程」建設,落實經營性物業貸款管理要求。



金管總局網站的新聞稿稱,要全力推進中小金融機構改革化險,把握好時度效,有計劃、分步驟開展工作;配合防範化解地方債務風險,指導金融機構按照市場化方式開展債務重組、置換。

會議並要求,堅定不移深化金融改革開放,引導金融機構聚焦主業、苦練內功、降本增效,切實提升行業發展可持續性。穩定擴大制度型開放,助力上海、香港國際金融中心建設。

中國北京商業區・中國經濟:People walk on an overpass past the headquarters of Dalian Wanda Group, in Beijing's Central Business District (CBD), China August 8, 2023. REUTERS/Tingshu Wang