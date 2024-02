比亞迪(1211)新加坡和菲律賓市場董事總經理James Ng向日本傳媒透露,公司計劃今年在此兩個市場增開數十家銷售網點。



其中在菲律賓市場,比亞迪目前已有超過10家經銷商,James Ng表示,公司計劃在今年內再增加20多家經銷商。

比亞迪:Members of the press and the general public check out the Atto 3 electric SUV made by Chinese carmaker BYD, at the Fully Charged Live electric vehicle trade show in Farnborough, Britain, April 28, 2023. REUTERS/Nick Carey/File Photo