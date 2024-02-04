港低通脹數字暗藏漏洞　資產貶值屬另類通脹｜鄭昆侖

撰文：鄭昆侖
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早在2022年2月13日，筆者在《藥明生物淪「瀉藥股」 遭美針對後 並非管理層說了便算》一文中指出「夾」在中美兩國因素之中間的藥明生物（2269）前景並不會太好。儘管2022年2月11日的股價已回落至56.7港元水平（相對於2021年11月5日的101.9港元）,但是這並不代表股價跌完就不可以再跌。在2023年6月25日《藥明生物嚇怕投資者？　「618購物節」對消費股有啟示》一文，當時的股價進一步回落至37.75港元水平。藥明生物最新的股價已挫至16.78港元。這一隻早年（2020至2021年）被不少本地芬佬以及財演專家吹到「天上有地下無」的藍籌股究竟「衰啲乜」，去到今天其實不太重要了，反正輸錢的又不是我。

話分兩頭，資產價格下跌、利息開支上升，其實都是等同於購買力的下降（Purchasing Power Decline）。儘管這些因素並不會計入CPI通脹率，但是不少區內的中產階級大概已不知不覺地面對「實際上的高通脹（De facto High Inflation)」。

2.4%的CPI通脹率已嚴重低估了「實際開支上升」（又或者是2024年通脹率會上升）

在2023年12月，本港的CPI通脹率按年上升2.4%。數字看似不高。只不過，這個數字涉一堆漏洞。第一個便是上述的因為資產價格下跌（房地產、債券、中港股票）已導致的購買力下降。

由於CPI通脹率的房屋開支部份只計入租金開支（不包括置業者的每月按揭供樓開支），因此在利息成本大幅上升的情況之下不少置業者的實際每月「剛性開支」亦已大幅上升。

再者，CPI通脹率的計算亦忽略了一些隱藏通脹因素。舉例說，在國際可可粉價格大幅上升的情況下，商家有可能在同一個零食產品內降低可可粉的成份比重。一些商家會在同一個食物包裝內靜靜地減少產品的重量、又或者是推出所謂的「健康版」（食物重量下降，自然容易達到修身效果）。

資產價格下跌（房地產、債券、中港股票）已導致購買力下降。（資料圖片）

那當然，最大的通脹壓力當然是2024年的加價潮。舉例說，某連鎖快餐店的魚柳包的售價已在2024年1月調升至14港元，相比2021年的售價水平（11港元）高出27%。在2023年國際可可粉期貨價格已由2022年年底的每噸2,600美元升至近日的5,023美元水平。不少大型朱古力廠商一直有鎖定可可粉的原材料價，因此在2023年仍未有太大的加價壓力。只不過，當「低價」的可可粉存貨被消耗之後，那麼朱古力產品漲價似乎是難以避免了。

另外，人工以及物流運輸等成本，近幾年似乎是「有升冇跌」。其中，還球運輸成本的情況近期似乎又在升溫中。

又值得留意，近日有多個建制派政黨趁立法會二讀樓市「減辣」草案，紛紛要求政府全面「撤辣」。只不過房屋局局長何永賢重申，現時樓價仍難以負擔。如果本港的生活成本水平（包括住房、用膳）是吸引的話，就應該不會有那麼多港人北上消費吧。筆者的看法是，何局長的觀點相對於部份立法會議員，似乎更加貼地。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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