中國聯通(0762)20天線升破50天線　形成見底「黃金交叉」｜彭偉新

中國聯通 (762.HK) 於上個交易日以 5.39 港元收市，全日上升 0.13 港元或 2.47%。集團過去5年的平均Beta值為 0.81，系統性風險低於大市，主要是因為行業屋於剛需外，集團的現金流亦非常強勁。股價在過去52周最高位曾見 6.58 港元，而最低位則曾見 4.45港元，雖然股價於過去52周累計下跌 4.54%，但整體表現仍強於恒指及國指的表現。以現價 5.39 港元計，中國聯通的股價較 50 天線高出 9.13%，但現價則較 200 天線低 0.3%，走勢上仍然處於低位反彈的初期，股價未有累積太大的獲利沽盤，因此，股價仍然會有較大的上升空間。



至於估值方面，市場對集團2023的財年的全年盈利預測會增長為 8.1%，另外，2024財年的盈利增長更預測會達到 13.4%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 12.73%，不過，往後的 5 年年複合盈利增長可以升上 16.5%。若果以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 10.5 倍，較追蹤市盈率為高。另外，現價相對的市賬率只有 0.42 倍，而集團的股價對營收比率只有 0.4 倍，估值屬於非常低的水平。

中國聯通(0762)於去年9月13日至今年2月05日期間的資金流狀況。（圖1）

中國聯通於2022年的派息比率為 50%，而集團2023的財年已派發 0.203 元人民幣年股息，相等於 5.93 厘的股息率，市場預期集團2023年全年每股派 0.34 元人民幣，相等於 6.55 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 4.92 厘為高。中國聯通的機構投資者持股比率為1.53%，並於去年9月13日至今年2月05日期間的股價共錄得2.87%的跌幅，不過該期間仍共錄得8.11 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的8.38 億港元，而散戶則佔當中的-0.27 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.73%；而最低則跌至-6.21%，而到2月05日當日則為8.42%，反映整體動力仍在改善中。

另外，北水持有中國聯通的比重在過去兩周逐步增加，由1月15日該等的9.76%，逐步增加至上日的10.37%，反映出北水投資者重新看好聯通的整體走勢，加上股價近日在低位反彈下，股價已成功收復20天線至100天線的阻力，形成進一步向上的形態，另外，中國聯通的20天線於1月26日已成功升破50天線(見圖2)，形成了反映股價見底的黃金交叉，預期股價有望作進一步的上升。若果以現價計算，只要股價能向上升破5.75港元水平的話，股價有望重返去年3月至5月期的6.50港元的高位。投資者可以在5.40港元買入，上望6.50港元，至於短期一旦再跌穿20天線支持位5.10港元的話，則要先行沽出止蝕。

中國聯通(0762)股價已出現見底狀況並有望逐步升返6.5港元。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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