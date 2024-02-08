中銀香港新來港人士按揭申請增53%　申請私貸宗數升逾2成

中銀香港夥拍中原地產及中原按揭推出全新「租樓易」貸款優惠（中銀分期「易達錢」－免息優惠），手續費低至每年2.5%，並為來港高端人才提供一站式安居服務，以滿足客戶的租樓買樓需要。



新來港人士私人貸款申請筆數按年增長23%

中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示，新來港定居人士對按揭及私人貸款有一定需求，截至2023年12月底，該客群透過中銀香港按揭申請筆數按年增長53%，而中銀分期私人貸款的申請筆數亦按年增長23%。中銀香港亦特設按揭專隊，並於手機應用程式推出相關專區，助他們儘早在港置業安居。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自推出各類人才輸入計劃後，私人住宅租賃需求激增，以中原成交統計爲例，平均每月促成1,600宗租賃成交，租賃需求激增令租金上揚。據差估署指數顯示，去年私人住宅租金升6.6%。

中原平均每月促成1600宗租賃成交

是次中銀分期「易達錢」，免息優惠為透過中原地產物色心儀租盤的客戶提供靈活資金，助其一筆過繳交全期租金以及按金和代理費等其他開支。貸款方案為客戶提供12個月或24個月的還款期選擇，合資格客戶可透過利息回贈獲利息豁免，手續費低至每年2.5% (即實際年利率可低至4.80%）。

即日起至2024年4月3日，客戶只需透過中原按揭網站或手機應用程式於中銀香港中銀分期「易達錢」專頁線上提交申請，並在4月30日之前成功提取貸款，更可專享高達港幣688元的現金回贈。