Tesla上月韓國市場僅售出1架車！　《彭博》歸納三大原因

電動車生產商Tesla（特斯拉）在各地市場均受歡迎，可是該車廠上月於韓國市場僅售出1部車，為1年半以來錄得最差的銷售成績。《彭博》認為上月Tesla於韓國市場銷售成績欠佳，與當地電動車政策補貼轉變﹑消費者對內地製造的疑慮，及對安全與基建不放心等因素有關。



據韓媒報道Tesla去年在韓國售出1.5萬輛，即平均每月售出逾千輛。

當地政府最新宣布2024年更改電動車補貼政策，將符合政府全額補貼資格的電動車售價，由5,700萬韓圜降至5,500萬韓圜。公司則在去年7月將Model Y售價降至5,699萬韓圜，在新政策下消費者獲得的補貼金額減半。

報道引述公司回覆指出，上月韓國銷情受到當地消費者希望確定補貼後才決定買車。事實上當月韓國整體電動車銷售下降80%。

《彭博》引述全北汽車合技術研究所所長評論指出，大部份有意購買Tesla的韓國消費者已購買，又指出部份消費者發現在當地銷售的Tesla由內地製造，對產品質素感到疑慮。

報道亦指出隨著利率上揚及通脹導致消費者緊縮支出等因素，均促使Tesla於韓國市場銷情轉弱。