年初通脹回落言論遭打臉？　慎防港股龍年皆升之說｜鄭昆侖

美國1月份的CPI以及PPI通脹率皆高於預期，令市場忽然調高利率以及通脹的預期。美國10年期債息已回升至4.28厘水平（23年年底：約3.85厘）。今年年初當時有很多人認為通脹率回落會令美國央行大幅減息，亦有不少人看好債市，但是相關人仕似乎很快遭「打臉」。正如近幾個星期筆者所言，中東紅海因素隨時令環球通脹率再度升溫。

自從2022年環球息口大幅上升之來，長期債券價格已大幅回落。追踪美國長期（20年期或更長）債券價格的ETF（TLT）已由2021年12月底的148美元水平跌至最近的92.8美元。債券投資損手的人並不只是投資政府債券。近日有本地傳媒指出不少本地國際學校的二手債券市價已由高位水平大幅回落30%-45%不等。

高檔會籍、國際學校債券、本地樓：為何全部不保值？

其中，哈羅香港國際學校的二手債券已由最高市價600萬港元，挫至現時的參考價340萬港元，累計跌幅達43%。相信不少較具財政實力的家長，為了子女的升學條件，近年願意支付幾百萬港元去購買國際學校的債券。

只不過，尤其是在高息的環境下忽然「唔見幾球」，應該都幾「肉痛」。再者，這些家長隨時在中港兩地持有房地產物業，隨時面對「多重貶值」的挑戰。

本地傳媒也指出不少本地遊艇會以及高爾夫球會籍，二手價格已由2018年至2019年高峰期累跌15%至30%不等。

再者，太古地產（1972）由2021年起開始拆售旗下的太古城車位。第一批的拆售作價約為280至360萬港元水平。至於近日的拆售價格，已減至136萬至150萬港元左右。這亦表明本地中產的消費力已削弱了，首先要節省的開支便是私家車。

除了銀行存款利率水平偏高會減弱高檔會籍、國際學校債券、本地樓的「吸引力」之外，房貸利率高企以及本地資產價格「只升不跌的神話」破滅也加速削弱相關的投資價值。

再者，房屋局局長何永賢近期重申，現時本地樓價仍難以負擔，因此中短期內似乎看不到要急於買樓的理由。對於本地房地產的事宜，我們當然要相信房屋局局長的言論吧。

坊間又有人（包括本地財金高官）指出過去4個龍年恒生指數皆涉正回報。﹙資料圖片﹚

垃圾徵費之龍年，要供奉「清潔龍」嗎？

車公廟就2024年龍年的初二籤文「斧斤持以入山林，未得之時那處尋。損了良材失却力，獻君留住待春臨（第15籤）」，似乎也有「時機若然未到，唔做好過做」的含意。依書直說，第15籤屬「中下籤」（來源：車公寶籤細解）。如果真的存在「人為抽走下籤」的都市傳說情況，那麼這便類似於上市企業的盈利只到預期範圍的下限。至於車公的「指引」應如何看待，還是見仁見智吧。

坊間又有人（包括本地財金高官）指出過去4個龍年恒生指數皆涉正回報，因此2024年的龍年恒生指數有可能會表現不俗。只不過，太多人談論的論點通常未必可靠。恒生指數的最新水平是16,339點，亦略高於兔年的收市水平（15,746點）。

筆者比較上相信今個龍年是垃圾徵費之年，或者「清潔龍」才是比較上靠得住。至於是否應在家宅供奉清潔龍的畫象，還是請教有緣的風水師吧。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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