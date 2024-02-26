預算案｜瑞銀料政府全面撤辣　惟受3因素影響　料年內樓價跌1成

財政司司長陳茂波將於周三（28日）公布新一份財政預算案，目前市場人士最關注的議題，在於政府會否將針對樓市的「辣招」全面撤銷。瑞銀發表報告，預料政府將會全面撤辣，並推出更多措施以吸引內地旅客訪港。不過該行亦指出，樓市仍受到供應﹑信貸環境仍然緊張等3大因素影響，預期樓價在今年內仍錄得最多10%跌幅，認為撤銷住宅樓市辣招只會對地產市道及地產股，帶來一次性利好作用。



瑞銀認為就算政府宣布全面撤辣，對樓市的正面情緒亦難以持久。一方面市場仍有大量供應，預料今年內可供銷售單位達5.1萬伙，或須要3年才可以消化。同時信貸市場環境緊張，導致槓桿較高的發展商或須要減價賣樓以加快資金回籠，促使反彈空間變得有限。加上租金收益率與按揭利率之間的負利差繼續壓抑需求。因此該行認為就算撤銷相關印花稅，今年本港樓價仍錄得5%至10%跌幅，又預期上半年本港樓價仍面臨挑戰，若租金進一步復蘇及按揭利率下跌，市場情緒或於下半年有改善。

考慮撤辣料與2因素有關

該行又指出若政府最終全面撤辣，相信主要原因是財政赤字的考慮及土地市場疲弱。過去來自土地的收入佔政府整收入約2成，除之外自2016年以來其他財政收入無法彌補財政支出。

瑞銀預料若政府取消買家印花稅（BSD），可能會吸引內地買家的興趣。若取消額外印花稅（SSD）及買家印花稅（DSD）不會帶來太大影響。由於租金收益率及按揭成本之間的負利差，投資市道仍然低迷。參考政府過往曾放寬物業按揭成數，及於2023年降低部份辣招印花稅稅率，預期潛在政策產生的刺激作用只有4至16個星期。

該行又預期政府今年不會再向市民派發消費券，反而會宣布更多措施以吸引內地旅客。除增加自由行城市外，該行預料政府或會恢復深圳「一簽多行」，甚至將有關計劃擴展至大灣區內其他8個城市。不過該行不認為內地居民前往香港的法定免稅額會迅速提高，因為這須要待中央政府批准及作詳細研究。

看好信置稱公司擁強勁淨現金

另一方面，瑞銀看好信置（0083），因公司擁有強勁的淨現金，又預料恒地（0012）在公布業績後，表現會優於其他地產公司。同時相信九倉置業（1997）及希慎（0014）可從內地放寬旅遊政策而受惠。