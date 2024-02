阿里巴巴(9988)旗下南亞電商平台Daraz擬將裁員,《路透》消息指,其內部備忘錄提出,由於未能達到財務目標,因此需採用精簡靈活結構,但未有披露具體裁員人數及部門。Daraz於2012年在巴基斯坦成立,2018年被阿里收購。



外電引述Daraz Group代理首席執行官董錚,在內部發出的員工備忘錄中的言論,稱集團裁員原因是成本結構未能達到財務目標,因此將必須立刻行動,儘管集團曾努力尋求解決方案,對於被裁員工也依依不捨,但需行動確保長期可持續增長。

消息指出,去年Daraz共僱用3,000名員工,不過由於市況不景氣、烏克蘭危機、供應鏈中斷、通脹飆升、增稅少補貼等原因,最終公司裁員11%。

阿里巴巴:A man walks past a logo of Alibaba Group at its office building in Beijing, China August 9, 2021.(Reuters)