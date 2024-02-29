內地去年GDP增長5.2%　國統局指人均GDP逾8.9萬元人民幣

國家統計局今日（29日）發布《2023年國民經濟和社會發展統計公報》，經初步核算，全年國內生產總值（GDP）126.1萬億人幣（下同），按年增長5.2%，實現了5%的預期目標。另外，人均GDP為89,358元，按年增長5.4%；國民總收入125.1萬億元，按年增長5.6%。



具體而言，2023年全國第一產業增加值89,755億元，按年增長4.1%；第二產業增加值482589億元，增長4.7%；第三產業增加值688,238億元，增長5.8%。第一產業增加值佔國內生產總值比重為7.1%，第二產業增加值比重為38.3%，第三產業增加值比重為54.6%。

消費為「三駕馬車」主力軍

「三駕馬車」中，消費成為拉動經濟主動力。最終消費支出拉動國內生產總值增長4.3個百分點，資本形成總額拉動國內生產總值增長1.5個百分點，貨物和服務淨出口向下拉動國內生產總值0.6個百分點。國家統計局副局長盛來運分析，2023年，中國經濟頂住多重壓力實現量的合理增長，與此同時，在爬坡過坎中經濟實現質的有效提升，社會民生事業取得新進步。

全年國內生產總值（GDP）126.1萬億人幣（下同），按年增長5.2%。（資料圖片）

研究與試驗發展支出3.3萬億

此外，全社會研究與試驗發展（R&D）經費支出3.3萬億元，與國內生產總值之比達2.64%，其中基礎研究經費支出增長9.3%。發明專利平穩增長，我國成為世界上首個國內有效發明專利數量突破400萬件的國家，高價值發明專利占比超過四成。

第二年負增長 「人口紅利」轉向「人才紅利」

根據人口資料，2023年年末全國人口14.1億人，比上年末減少208萬人。全年出生人口902萬人，出生率為6.39‰；死亡人口1,110萬人，死亡率為7.87‰；自然增長率為-1.48‰。這是人口連續第二年負增長。盛來運分析指，勞動年齡人口平均受教育年限提升至11.05年，人才資源總量、科技人力資源、研發人員總量均居全球首位，這是「人口紅利」轉向「人才紅利」。

2023年年末全國就業人員7.4億人，其中城鎮就業人員4.7億人，佔全國就業人員比重為63.5%；全年城鎮新增就業1244萬人，比上年多增38萬人；全年全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。