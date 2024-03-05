傳大型銀行停做「摸貨」按揭　星之谷莊錦輝指銀行採謹慎態度

政府於上周三撤銷針對樓市辣招後，樓市交投活躍，隨即有傳大型銀行即時停止「摸貨」交易按揭申請。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，「摸貨」交易買賣程序及條款較為複雜，尤其是這類交易成交期較短，買家僅為確認人身份，銀行有機會考慮到業權問題，加上樓按措施實施多年以來未有「摸貨」個案，因而採取謹慎態度暫停相關按揭申請，提醒投資者應注意當中風險。



另一方面，他表示，由於港府同時撤銷公司購入住宅的辣招，投資者或會考慮以公司名義購入住宅。買家可以以擔保人（需持有一半以上股權）形式上會，與一般買家購買物業的流程差不多。另外，亦有投資者以公司名義購入物業後，再用公司轉讓形式摸貨，但他相信並不會成為主流的摸貨形式。

不過他亦指出，以公司名義購入物業與公司轉讓形式購買物業大有不同。購買持有物業公司，雖可連公司名下物業一併購入，但在申請按揭時的，銀行只會接受持有公司超過一半股權的擁有人作為擔保人。但購買公司時，買家未付足全款，賣方不會轉讓股權，而未轉讓股權時，又不能申請按揭，形成「死循環」。假如買家已付超過一半費用並承接相應股權，到物業交易時，任何一方不遵守剩餘股權交易亦會衍生問題。為免發生以上狀況，公司股權先以full pay（全額支付）交易，並在交易後才申請按揭，才是較穩妥的做法。