Costco深圳店爆紅　開業後累計逾14萬人光顧　1.5萬港人成會員

北上深圳到山姆及Costco門店朝聖及掃貨，已成為港人的假日活動之一。據《Business Insider》報道Costco深圳旗艦店自1月12日開業至今已錄得逾14萬顧客光顧，開業首日已有逾萬人前往，又指出逾15,000名香港居民已註冊成為Costco會員。



報道引述Costco發言人指出，2月農曆新年期間，來自香港的顧客數目激增。有關客戶特別喜歡購買水果、零食和其他進口食品。至於店裡最受歡迎的食品是牛角酥、鬆餅、蘭姆酒糕點、烤雞和珍寶烤肉等。

為更方便顧客跨境前往門店，發言人指Costco每天安排多班接駁車，往返於深圳店和香港，亦會與跨境送貨公司合作，包裝和運送香港居民購買的物品。

不少旅行社亦看準Costco的吸引力，推出相關旅遊套裝行程。其中網上旅行社KKday曾提供價格為608元的套裝行程，包括Costco深圳店3小時的購物時間，參團遊客可獲得一張在全球各地有效的Costco會員卡、一晚五星級酒店住宿及3餐自助餐。