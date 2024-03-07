Costco深圳店爆紅 開業後累計逾14萬人光顧 1.5萬港人成會員
撰文：張偉倫
出版：更新：
北上深圳到山姆及Costco門店朝聖及掃貨，已成為港人的假日活動之一。據《Business Insider》報道Costco深圳旗艦店自1月12日開業至今已錄得逾14萬顧客光顧，開業首日已有逾萬人前往，又指出逾15,000名香港居民已註冊成為Costco會員。
報道引述Costco發言人指出，2月農曆新年期間，來自香港的顧客數目激增。有關客戶特別喜歡購買水果、零食和其他進口食品。至於店裡最受歡迎的食品是牛角酥、鬆餅、蘭姆酒糕點、烤雞和珍寶烤肉等。
為更方便顧客跨境前往門店，發言人指Costco每天安排多班接駁車，往返於深圳店和香港，亦會與跨境送貨公司合作，包裝和運送香港居民購買的物品。
不少旅行社亦看準Costco的吸引力，推出相關旅遊套裝行程。其中網上旅行社KKday曾提供價格為608元的套裝行程，包括Costco深圳店3小時的購物時間，參團遊客可獲得一張在全球各地有效的Costco會員卡、一晚五星級酒店住宿及3餐自助餐。
深圳成為廣東第二個消費破萬億元城市！山姆、Costco是大功臣？深圳Costco周邊食買玩一條龍｜紅山6979商場｜¥88高性價比洗牙！深圳Costco｜周五六50萬港人北上 按周增一成 南下內地客回升Costco｜深圳人不解港人「佔領」超市 撐北上消費：感覺有來有往深圳Costco｜開幕首周末逼爆 港人預花$5000豪買：點辛苦都上嚟