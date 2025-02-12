渣馬2025︱男跑手披女子號碼布照片瘋傳　代跑戰全馬引跑友熱議

2025渣馬（渣打香港馬拉松／香港馬拉松／渣打馬拉松）曲終人散後仍風波不斷，繼4位內地跑手因對調號碼布遭取消資格（DQ）後，有跑友上傳一張明顯是男跑手作賽的照片，可是該跑手卻披上女跑手的號碼布作賽，在長跑群組內引發熱議。



有跑友上傳一張明顯是男跑手作賽的照片，可是該跑手卻披上女跑手的號碼布作賽。（長跑長友Facebook）

男跑手公然披女子組號碼布參賽

有跑友在Facebook群組「長跑長友」上傳照片，一名身材健碩的男跑手正在渣馬賽道奔跑，跑友以紅圈把他標示出來，並寫道：「33150是否用第三性別作賽，田總及高官有冇嘢要補充？」並上載該「女跑手」今年的渣馬成績證書，質疑有人代跑。

事實上，男、女子跑手的號碼布有別，男跑手編號用黑色字體，女跑手用紅字，清楚一眼可見，不易混淆。33150號碼布上為紅字，一望便知屬於女選手。有資深跑手表示，本地比賽中由他人代跑的情況頗為常見，惟基本上都不涉及利益，但如此明目張膽的例子還是鮮有聽聞。該跑手同時指出，渣馬上線區人多密集、情況混亂，大會或難以逐一檢查選手的號碼布。

【渣打香港馬拉松2025賽後官方成績查詢連結】 https://results.sporthive.com/events/7281953858792884992

有男跑手以女跑手「33150」的跑碼布出賽，被網民揭發。（網上圖片）

從今屆渣馬編號33150的跑手成績證書可見，該位名字Cao YouXuan的跑手參加馬拉松挑戰組，她屬於女子先進三組（出生於1975年2月10日至1980年2月9日)，並以3小時18分55秒完成。

另有眼利網民發現，「33150」男跑手的同一照片內的右下角，有位黑衫白帽的女跑手，同樣錯用號碼布，她身上的號碼布為黑字，是屬於男跑手的，但由於只看到D22XX，後兩位數字被遮擋，無法從渣馬成績官網查證。

田總在報章刊登的「千金先生、小組」名單上，未見編號「33150」跑手名字。（截圖）

3小時18分完賽但不在「千金小組」名單

由於渣馬為本地跑手設有特別獎勵計劃，參加馬拉松挑戰組之香港永久居民參賽者，男跑手要在3小時內（sub 3）、女跑手在3小時30分內（sub 3：30）內完成比賽，可獲獎金港幣1000元，這位編號33150的Cao YouXuan跑手如為香港永久居民，便可領取上述獎金。

然而田總在渣馬翌日於報章刊登的今屆383位「千金先生、小組」名單上，未見編號「33150」跑手名字。名單中有兩位女跑手以3小時18分完成比賽，一位姓LAU，另一位姓LIU（見上圖紅框），未見Cao YouXuan的名字。到渣馬官網嘗試查證，無論是輸入33150的編號，或以Cao YouXuan的名字，均無法找到相關資料。

渣馬大會回應：使用他人號碼布會被紀律懲處

對於「33150」疑似由男跑手代跑，大會作出以下回應：「根據大會規則，使用他人之號碼布及授權其他人穿戴其獲分配之號碼布均屬違例行為。大會將對違例者，包括參賽資格持有人及非原參賽資格持有人，作出紀律懲處及拒絕其參與日後由大會舉辦之賽事。」同時提醒所有賽事的參賽者，「領取跑手包及佩戴號碼布時，必須小心核對號碼布上的個人全名或拼音，確保正確無誤。」

渣馬「馬拉松特別獎勵計劃」小知識

所謂「千金」或「萬金」，正確名稱是「馬拉松特別獎勵計劃」，參加馬拉松挑戰組之香港永久居民參賽者，如在指定時間內完成比賽，每人可獲獎金港幣1000元。前兩屆相關獎金曾加至10000元。



關於指定時間，男跑手要在3小時內（sub 3）完成賽事才算達標，女跑手則要在3小時30分內（sub 3：30）完賽。

