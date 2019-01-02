【01跑記】非一般跑記日常　「學跑教管做」回顧2018　

要是大家把這篇跑記讀完，我實在深表感激。這一年，著實有很多經歷與變化，跟你們分享。

沒有寫跑記一段時間，藉2018回顧再次撰文。過去一年，許多始料不及的發展，枝節太多又互相牽連。翻閱相簿後，我從學習、跑手丶教練丶跑群和工作，多角度重現這一年。

學習－化為海綿 盡情吸收

一直慶幸有機會跟許多高手學習，但功夫習得雜而不純。年初決定整合知識，報讀兩個教練牌照，分別是「功能性訓練教練」和「長跑教練」。從課程獲益良多，學懂得編寫簡單訓練計劃，但絕不會搖身一變成為大師。試想想，老師數十載修為，你怎能上過幾十小時課堂，便盡得真傳？因此，我的牌照就如考取了十年的「健身教練牌」一樣，只為自用，其後大家熱烈請教，是始料不及。

証書是一種認証，但不是有証書就代表知識豐富。（區嘉俊攝）

正當我準備報讀下一教練課程，機緣巧合認識到 Dr.Anfernee Leung（梁兆偉）。「Dr.」可指醫生或博士，他兩項皆是。他熟悉運動醫學、物理治療和體能訓練，在多家世界級運動機構擔任顧問，這級數的人該與我毫不相干。誰料他授我大量知識，讓我得到很大啟發，對運動有深一層了解和看法。他說運動員大多有執念，但我沒有，心想「 化為海綿，盡情吸收」是我的學習態度呀！值得學習的東西，就要盡量學習，畢竟我太弱了。

2018年隨Dr.Leung學習是最意外的收穫，2019有進一步計劃。學無止境，那就保持求進的好奇心。

跑手－恆心是我的皇道

參加東京馬拉松，完成初馬，卻帶着遺憾。自問準備得不錯，卻因賽前休息不足，成績強差人意。東馬後意識到馬拉松非想像中困難，4月尾輕鬆完走一場38公里的環香港島跑，其後更參戰自己不擅長的中距離（44公里）越野賽。

東京馬拉松完走，成績令我失望，讓我重新思考備戰這回事。（區嘉俊提供）

不過，凡事都有條件，我認為「恆心」就是跑者的皇道。每月跑300公里，就覺得跑畢42公里是理所當然。沒恆心儲里數和有系統地訓練，再有火都只是虛火。現在我已把每月里數目標下調至100公里，倘若再戰全馬，最少要3個月時間準備。

夏季，我又重投速度和速耐力訓練，衝4分鐘1公里非遙不可及。原本進度理想，但過勞、疾病、賽後欠缺調整和責任，使我狀態不穩。頭三者不用多說，就是沒有盡跑者本分，保養身體，第四項就涉及教練和工作，下文再談。2019年，我作為跑手，給自己訂下首項目標：衝破「4321」的10公里PB。

劃它出來確有滿足感。（區嘉俊提供）

教練 - 重視每個人的獨特性

2018年，我多了一個稱呼：教練M。

我確有多年教學經驗，但教的不是跑步，可見將來都不會收學費教跑。我的配速和跑姿，收費授徒會被恥笑。為有心求進的隊友撰寫訓練計劃，分享跑步知識，則十分樂意。

人皆獨特是我的教學主旨，往年最開心是協助女徒弟在初次半馬「Sub 2」。她的主項不是跑步，而且帶傷上陣，跑到1小時56分，與堅毅意志息息相關。除了她，看到有潛質的隊友跑得愈快愈遠，甚至快到我望塵莫及。我有為他們出過一分力，感覺高興。

因很多工作都要跑步，我的訓練計劃經常要調整，而且容易過勞。（nike提供）

「Project 01」是大挑戰，挑戰在於他們是同事和未必有跑步經驗。要催促他們跑步又不惹人生厭，實在困難，畢竟不是每個人都喜歡跑步和練習。現在大家沒有討厭跑步和有進步，我深感安慰。

「教」與「練」可以是相斥的，要抽時間領跑和撰寫計劃，就會減少練習和休息時間，這些問題仍困擾着我。跟你說個秘密，晚上為隊友撰寫訓練計劃後，我定必失眠和頭痛。睡前本來不應費神，但實在沒有別的空檔。我很想作為運動員，多活一會，但教學會把運動員的生涯縮短。

這篇文章並未包括我所有角色，否則要多寫1000字。（區嘉俊提供）

跑群－讀者都是一分子

我參與管理的群組有3個，分別是「跑手接龍」、「WeakEndsHere」和「賣文說跑」。2018年，「跑手接龍」的互動元素大有增長，開始像朋友般交談。成員的運動經驗豐富，深奧的跑步問題都難不到大家，入門級的文章已不太受歡迎。我很欣賞台灣人的互相鼓勵，回應都較正面，很希望「跑手接龍」都孕育出這種文化。我們並非要黑白不分或盲從附和，是想大家多點欣賞和鼓勵。

我的隊友，也有同事。（區嘉俊提供）

我經常談及的隊友，很多都來自「WeakEndsHere」。它經常與「跑手接龍」互動，大家出席「跑手接龍」活動時遇到的義工，大多是隊友。過去一年，不少朋友加入「WeakEndsHere」，我們很勤力和愉快，而且他們都推動和支持我。接着一年，不想放慢腳步，只想保持愉快。

如果「跑手接龍」和「WeakEndsHere」是我的兒子，「賣文說跑」就是我。它容許我不止談跑步，也分享生活瑣事。有些朋友說先認識到「賣文說跑」，才留意到我的跑步文章（甚至不讀它們），我深感榮幸。

工作讓我增廣見聞，我十分感恩。（區嘉俊提供）

工作－以上各項皆是工作一部分

大家都說很喜歡我的工作，上班很輕鬆快活。我確是喜歡這份工，但它不會適合所有人。學習、跑步、教授、管理跑群都是工作一部分，尚未介紹最花時間的寫作，還有說不完的其他呢？2018年有365日，我該有360日都在工作。「人必須很努力，才看來毫不費力」，要是讓大家感到我工作得輕鬆快活，我是沾沾自喜的。

最後感謝大家過去一年的支持，而且付出耐性讀完，這篇二千字的長文，希望2019與大家有更多互動，新年快樂！

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑

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