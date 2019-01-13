【01測試．跑鞋】日本鞋神三村仁司新系列　挑戰輕巧武士跑鞋

Nike近年強勢，大家對4%趨之若鶩，早前箱根駅伝就有95名跑手穿上「一剔」登場。 其他品牌當然努力追趕，New Balance就聯同日本鞋神三村仁司製造新系列，一口氣推出5個款式，跑手們該怎選擇系列中的跑鞋呢？

01測試

測試産品：New Balance HANZO R

測試內容：速度課、針對跑姿的練習

HANZO R的前後掌落差比HANZO T少。（區嘉俊攝）

簡介

三村仁司是大家既陌生又熟悉的名字。陌生在於他並不是站在賽道最前線，熟悉在於他是頂級鞋匠，多對口碑極佳的跑鞋都與他有關，例如ASICS TARTHERZEAL（虎走）、adizero Takumi Sen（戰）和adizero Takumi Ren（練）。三村仁司在ASICS造鞋多年，後來自立M.Lab工作室，先後與adidas和New Balance合作。在高手雲集的箱根駅伝，2017年只有4人穿著New Balance參賽，M.Lab在2018與New Balance合作後，2019年箱根駅伝就增至21名跑手穿New Balance跑鞋出戰。

上月New Balance推出以日本武士服部半藏命名的HANZO V2系列，這系列有5款跑鞋，為不同目標而設，用英文字母分類。按目標完成時間由快至慢排序是S、R、C、U和T，香港就引入了S、R和T三款。最輕和薄的「HANZO S」為馬拉松完賽時間在2小時30分內的精英跑手而製，「HANZO R」適合完賽時間為3至4小時的跑手在比賽時穿著，「HANZO T」則是中長距離練習鞋。

側邊可看到HANZO R（左）和HANZO T（右）的厚薄分別。（區嘉俊攝）

M.Lab會為前往工作室的精英跑手度身訂造跑鞋，不單用機器，還會用人手量測和紙筆記錄。HANZO V2就採用M. Lab收集得來的腳型數據，配合3D掃瞄技術調整鞋款，例如鞋尖上揚幅度、適合亞洲人的弧狀後跟和中足位置貼服增強穩定性。此外，HANZO V2採用增強透氣度的網料鞋面，重視回彈和緩震的REVlite中底和前掌採用三角形的Dynaride膠粒外底。這種有黏性的特殊複合橡膠物料，有助提升抓地力。

試後感

我與HANZO R相遇於跑馬地馬場，本想立刻穿它跑圈，但試穿後覺得鞋底太薄，換回原有跑鞋。HANZO R鞋底很薄，薄得令跑手要考慮穿哪對襪；我會穿厚一點和中掌位置有凸紋的跑襪，略為加強保護。

HANZO R很貼腳輕巧，又容易隨腳掌彎曲，跑手能輕易發揮實力。它的優點亦是缺點，鞋的承托力不足，跑手要有充足肌力才能善用此鞋優勢。我的折衷方法是穿它在運動場的泰坦地跑圈，或者跑短至中距離的速度課和改進跑姿訓練才穿它。

鞋舌的圖像代表服部半藏。（區嘉俊攝）

我很佩服HANZO V2系列一次推出5款跑鞋，滿足不同跑手需要，跑手更可同時選購練習和比賽鞋。據了解，香港只進口5款中的3款，原因是部分鞋款與現有跑鞋功能相近，例如1500 V4和NB 1080 V8。

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HANZO T（左）和HANZO R（右）的鞋底有明顯分別。（區嘉俊攝）