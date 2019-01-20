【渣馬千金小姐】黃芷銦回憶傷患黑暗期　「沒有跑，身心也疲憊」

編按：《步走族》結集各方跑友，化腳步為文字，說跑談天。本月主題「渣馬千金小姐」。 邀約黃芷銦（Natasha）獻文，等了一星期未有回音，原來正在雲南高原集訓。她落機後爽快答應，讀到這位去年渣馬本地「一姐」的自白，才知集訓一拖再拖，全因與傷患不期而遇。 目標在奧運，未達理想，先要解決難題。傷患出現，康復進展緩慢。Natasha說只可維持體能訓練的日子，看着別人隨心跑，獨坐是困倦乏味，還淚流默默垂。 不能跑，一樣身心俱疲。跑者，你懂的。

「不要小看自己，因為人有無限的可能」，我本着這個信念，挑戰跑馬拉松，以奧運為目標，在人生作一場冒險。

撰文：黃芷銦（2018年渣馬成績：2小時55分19秒）

2017年2月渣馬，抱著「試腳」心態以3小時8分完成初馬，同年7月到澳洲黃金海岸比賽，一心挑戰「Sub 3」，結果喜出望外。2小時54分41秒，與當時香港排名第一選手只差2秒，因此取得參加亞洲馬拉松錦標賽的資格。亞錦賽於11月在東莞舉行，首次披上香港代表的戰衣，心情特別興奮，卻沒有被沖昏頭腦。穩步向前，發揮得宜，個人最佳時間推快至2小時49分54秒。

去年渣馬，黃芷銦（中）是唯一本地女跑手跑入「Sub 3」。

一次又一次的PB，令我開始相信自己適合跑馬拉松，有機會突破2小時45分的奧運標準大關。我聽從了陳家豪教練的建議，大學畢業後沒有找一份穩定的工作，以參與奧運為終極目標，全心全意投入跑步訓練，做個全職運動員。

2017年有好的結尾，2018年也有個好開始。去年渣馬，2小時55分18秒，奪得女子華人第一（編按：本地報名女跑手中位列第一）。在本地最大型比賽獲勝，得到獎金與曝光機會：當天電視片段一再出現我的樣子，翌日報紙上留下我的名字與相片。對於全職跑手如我，賽事後得到贊助商賞識，提供衫褲鞋襪、手錶、耳機、補充飲品等裝備，負擔減輕不少。

大學畢業毅然投身全職運動員，多得教練陳家豪（左二）。

渣馬後休息調整一個月後，開始按訓練計劃重點提升底速。出戰3月至5月幾場田總主辦的5000米（系列賽二和錦標賽）和10000米（系列賽三）比賽，訓練效果看來不錯。5000米跑出18分22秒，10000米成績39分5秒，都是PB，亦為2018年香港最快時間。計劃看來一帆風順，直到5月田徑錦標賽後……

我受傷了。

5000米錦標賽刷新PB，那料是噩夢的開始。

右腳阿基里斯腱勞損 ，莫說跑，「企都痛」。久站或多走路時小腿繃緊，拉住連接腳跟的筋腱，更不用說跑步。第一次面對傷患，起初無法樂觀面對。我極之沮喪。四處奔走接受各式各樣的治療，物理治療、跌打、中醫針灸、按摩等。訓練只能變，不能停，靠游泳和體能訓練，盡量維持身體質素，腳傷有好轉跡象便試試慢跑，但每一道曙光，背後總是失望……

我還未可以。

有時在運動場做體能訓練，看到其他人在跑道上奔馳，就問自己：為何會變成這樣？為何偏要在這個時候停下來？

然後，偷偷地哭。

腳傷期間只可維持體能訓練，有些時候，隨我上路的還有牠，Look Look。

終於等到阿基里斯腱傷患痊癒，愉快地復跑一星期左右，又到右膝外側投降。活動不暢順，連落樓梯都成為問題。物理治療師說我的ITB（髂脛束）異常繃緊，要放鬆臀部肌群，不能跑步。於是，又回到游泳、體能、試腳、失望而回、覆診的日子。沒有跑步，身心也很疲憊。傷患浪接浪，教練建議我全面休息，讓身體修補復元。

去年7月初，再次澳洲黃金海岸半馬。報名時以衝擊PB為目標，後來擔心能否衝線，最後變成考慮應否上線。

萬幸抵達澳洲，試腳時感覺還好，可以落場比賽，亦順利完走。但一路跑來，感覺像用左腳跑完全程，顯然是從受傷後累積問題。右腳不斷出現傷患，便有意無意地依賴左腳，而右腳休息時，肌肉開始萎縮。

2018澳洲黃金海岸半馬難得有機會站上精英區起步，我卻毫無準備。

左右腳不平衡，令我跑起來不自然，好像難於控制身體，跑感跟從前截然不同。要解決，就要重新鍛練右腳力量，這需要時間。循序漸進地重整訓練計劃大約半年，12月終於重返賽場。屯門國際半馬的賽道起伏大，成績是1小時26分1秒，沒有跑進三甲，但較賽道平坦的澳洲黃金海岸半馬快超過1分半鐘。

當然，雙腿感覺漸趨平衡，才令我最感欣喜，賽後一星期即啟程到雲南玉溪，接受三星期高原訓練。其實早於8月，已有集訓計劃，無奈腳不爭氣，預訂的機票額外花錢改期兩次還是等不到好轉，只好退票。執筆之時，剛從雲南回來，經過新環境、新訓練模式的刺激，配合規律的生活和充足的休息，腳的狀況進一步好轉。

雲南高原集訓，計劃已久，終於實行。天未亮便開始訓練，收操時才天光。

要大膽地談傷患，一點也不容易。說不出口，沒有比親自撰文的方式更適合了。回想這段黑暗時期，實在傷心，可幸當中出現了很多天使。感謝我的治療師、教練、隊友、朋友，還有我的家人。傷患為我的跑步生涯添上了挑戰和經歷，令我更珍惜能自在跑步的每分每秒，亦令我明白運動員最重要的是身體。那是只有自己最清楚的，沒有人要為你的傷負責。收放自如，才能長跑長有。

來到2019年，這些經歷將會成為我在賽道上振作的力量。

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】