【渣馬千金先生】台灣製造香港出爐　楊志成圓滿主場破三美夢

（編按：應屆渣馬「千金先生」，有人一鳴驚人，更多人累積「過萬里」經驗值，才有今天成績。《步走族》繼續有千金先生回味自己的歷程。楊志成今屆首次在主場「破3」，大會紀錄2小時55分3秒。） 2005年首次參加渣馬全馬，從不間斷。多年來不設目標，只求完賽。直到某年翻閱渣馬場刊時發現「3小時內完成全馬的香港永久居民，便可獲1000元獎金」，心想一輩子也不可能跑不進3小時。

跑步始於台灣 Sub3「咩嚟㗎」

2000年入讀台灣國立政治大學，一留4年。身在異鄉，寂寞總是來襲，語言又不通，同學難明瞭我。那時母校四面環山，助我養成慢跑和行山習慣。05年回港適逢2006渣馬報名，所有項目報名費劃一$270。我決定報名全馬，因為較划算。

其實，莫說全馬，那時連半馬都未跑過。初試啼聲，既無教練指導﹑更無馬拉松知識，心中只掛着一個「勇」字。跑過半程已耗盡體力，4小時40分左右完賽。在最後100米竭盡全力衝刺，完賽之時深深明白到辛苦過後，換來的除了優越感，更是愛上了傾盡全力完戰馬拉松的這份堅持。直至2016年，從不間斷地參加渣馬，每年只求完賽，直到某年得知Sub3有獎金。

不過，自己知自己事，心想一輩子也不可能跑不進3小時。

今年渣馬，終於不用3小時完賽。（香港01圖片）

海外馬大幅進步 燃起Sub3決心

2016年7月澳洲黃金海岸馬拉松創出PB「339」，同年10月日本大阪馬推進「319」，Sub3並非天方夜譚。我報名Sub 3跑會班，認識了眾多志同道合的師兄師姐，還有馮華添教練（添哥）、Marco Sir及恩師施振鴻（鴻Sir）助教。我趾高氣揚，加緊訓練希望就在來年的渣馬達成Sub 3，卻在聖誕節那天衝圈時拉傷了右小腿。一時操之過急弄來傷患，讓我明白馬拉松不是埋頭努力就能換取成果，還要針對自己的身體狀況，休息更是練習的一部分。

受傷期間，，跑7分配速也非常吃力，走路也感痛楚。 部門同事兼戰友德華哥知道後，提議我嘗試以游水代替跑步，維持心肺及體能，加上持續治療，傷勢漸見好轉。2017年渣馬以「314」衝線，感恩不是傷後還能PB，而是可以繼續跑步，感受馬拉松帶來的那份激情，堅持不懈地追夢。

（香港01圖片）

開展六大馬旅程

2017年3月，一次偶遇認識了王春榮教練，隨Miss 及Miss Team 有規律地訓練，再次點燃Sub3之夢。那年夏天，每星期六、日在35度烈陽高溫下練習長課，30多公里路上汗如雨大，課後不停灌補充飲料的感覺，非常難忘。

夏天苦練，秋天跑季展開「破3」之旅，滿懷希望進軍第一場，德國柏林馬拉松，可惜遲了大約3分鐘。陰霾轉眼散去，隔月台灣田中馬留力跑出307，四日後毅行者在3位隊友志豪、漢榮哥及振奮幫助下，初次成為18小時內完走的「超級毅行者」，注入強心針。

自信心一增再增，六日後的大阪馬捲土重來，只差一點點，就是「301」的那一分鐘。我不甘心，決不就此罷休，未達目標就再訓練，比上一次更艱苦的訓練！不過，付出，不等於收穫，至少不是即時回報。2018年渣馬又一次失望，再一次是那「一分之遙」，又「301」。

相信堅持終會成功，最後一分鐘，繼續穿上跑鞋，誓在隔月的東京馬拉松再衝擊。萬萬想不到開賽不過8公里便肚痛，強忍到15公里終於「忍唔住」，上廁所後嘗試努力追回幾分鐘的差距，拼命的跑，拼命地追回錯失的時間，直到35公里時已知道鞭長莫及。這場東馬跑出「304」，我在最後7公里放慢腳步，享受比賽，細看東京市的人和物，發掘更多失去的。原來放慢速度，需要的是勇氣。

只差59秒，豈會不頹到最低？（作者提供）

Sub 3之路無坦途 最絕望的59秒

衝3連環失敗，衝到開始想放棄，這裏感謝毅行隊友余志豪（豪爺）、師妹魏天恩，以及亦師亦友的鴻sir。他們叫我不要放棄，尤其是豪爺一句「Sub3路上，沒有一條是平坦的」，便繼續陪我走長課。去年7月，與鴻SIR、子豐及偉強3位朋友再跑一次黃金海岸馬拉松。我相信一定可以Sub3，嘗試心懷「我來黃金海岸是為了破3」上陣，提高戰意，無奈再次失望而回。

我望著「3:00:59」，徹底崩潰了，懷疑自己不適合跑馬拉松。這段失意日子，電話另一邊總有天各一方的女朋友車厘子。我頹然說「唔跑喇」，她總溫柔地安慰我……

你返香港，休息先啦，下次一定Sub 3！

女友車厘子（左二）都是跑者，跟我互相支持上路，一起在大阪馬努力。（作者提供）

一日未放棄 一日還有搏盡的理由

無數次的希望，換來無數次的失敗。試着自我開解，同時釋放壓力，讓自己明白跑步不單單為了Sub3，而是因為我真心愛跑步。操練也不是只為Sub3，而且透過訓練不斷認識自己。繼續每天跑步，簡單的事情一直做，日子有功便不簡單。

屢敗屢戰，終有所得。去年10月7日，終於在芝加哥馬拉松Sub3了！大鐘下，我大喊了三聲，臉上的水滴，分不清是雨是汗還是淚。風雨過後，總算有收成，接下來的賽事，成績總算滿意。11月毅行者搭檔3位Sub3好朋友余志豪、申澤昇、方家然做出了14小時44分，全場第13名兼獲組別冠軍。一星期後大阪馬拉松，PB再推前至2小時54分31秒。12月廣州馬拉松亦跑到「256」。一直以來的努力沒有白費，一直堅持必定得到收穫。

去年大阪馬Sub3，努力訓練得到回報。（作者提供）

這跑季狀態著實不俗，毅行者不需15小時就跑完。（作者提供）

山路兩邊跑 達成主場Sub3

馬拉松跑Sub3，對越野100公里山賽幫助很大。1月中「HK100」越野賽在林成業教練（火車Sir）及陳偉迪（Kenneth Sir）提點下以香港華人第4名完結，弄得身心疲憊，全馬操練力不從心。但渣馬主場Sub3是眾多香港跑手的夢想，其他跑友都有著種種原因，同樣繼續努力。

忘記那些「不可能」的藉口，堅持那一個「可能」的理由！向著終點進發，永不放棄，才會遇見更好的自己。渣打馬拉松2019，沒有遺憾的追夢，因為心不放棄，身便追隨。大會時間2小時55分3秒，終於一圓千金夢。

下一個夢，繼續追逐。

跑到第14次全馬，終於首次成為渣馬千金先生。（香港01相片）

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