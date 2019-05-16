【01測試．跑鞋】點止跑鞋咁簡單　 Nike Free有意想不到的用途

全新跑步平台「01齊跑」迎新期間，我們每周送出一部Jaybird耳機，大家跑夠5公里，將數據Sync到「01齊跑」，就有機會贏獎品。所以，5月的「01測試」，我會用跑5公里作為測試方法。 今次測試Nike Free RN 5.0，是不一樣的跑鞋，我都不止用跑步測試它。

01測試

測試産品：Nike Free RN 5.0

測試內容：5公里路跑、多次體能訓練和拳擊訓練

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中底和外底有雙向切割彎曲凹槽，令動作靈活，中底的紋深度不一。（區嘉俊提供）

簡介

近年Nike推出的跑鞋多是厚底，例如Vaporfly 4%和ZOOM FLY，這些跑鞋打破了「快鞋一定要薄」的定理，但Nike並非不再推出薄底跑鞋，新的Nike Free鞋底就很薄，分別在於它不為求快，旨在鍛煉。

跑步需要肌力，一旦乏力就容易跑姿變形甚至抽筋，Vaporfly 4%等厚底快鞋減輕腳部負擔，卻可能令跑手忽略了鍛煉肌力。Nike Free定位就是透過短途或日常生活提升腳部靈活性、平衡感和力量，再在比賽時換上厚底快鞋就相得益彰。

設計原意是踏在石春或其他東西，雙腳依然能夠靈活自如地運動。（區嘉俊攝）

Nike Free鞋底有極多彎彎曲曲的線型坑紋，脈絡皆隨人體工學設計，鞋與腿掌同步彎曲和伸展，像赤足活動自如。中底緩震泡棉稍硬，減少緩震和讓雙腳直接感受地面，模擬赤足著地，鞋面採用輕薄彈性物料，使它更貼腳並增強靈活性。

Nike Free鞋底有極多彎彎曲曲的線型坑紋，脈絡皆隨人體工學設計，鞋與腿掌同步彎曲和伸展，像赤足活動自如。中底緩震泡棉稍硬，減少緩震和讓雙腳直接感受地面，模擬赤足着地，鞋面採用輕薄彈性物料，使它更貼腳並增強靈活性。

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試後感

1）體能訓練

Nike Free是較特別的跑鞋，我先由體能訓練談起。有一課訓練針對下半身而設，包括跳單腳跳、橫移步、單腳支撐彎腰、壺鈴訓練和開合跳等，以上動作測試到鞋的折曲能力、彈性、支撐力和鞋面緊緻度等。Nike Free的跟隨腳掌的折曲能力很強，單腳跳時不覺得穿了鞋。跑手做弓步、平板支撐和跳躍動作，易因鞋底厚或硬練得不暢順，甚至要除鞋鍛煉，穿Nike Free就解決問題了。

按圖看清Nike Free RN 5.0細節：

它的彈性鞋面和簡約每邊四孔鞋帶是利也是弊，橫移時支撐不足，容易扭傷；當然，Nike Free的定位是跑鞋，我用1分鐘快感左右橫移步來測試它是吹毛求疵。用拳擊訓練測試它，只因我貪圖方便，早上與朋友在公園練習，不想揹多對鞋繼續行程。測試證明，它的前掌扭力很好，鞋面物料柔軟，說它不止是跑鞋，而是多功能訓練鞋絕不為過。

2）5公里路跑測試

「01齊跑」於迎新期間推出「每周挑戰」，今周送出一部Jaybird耳機，大家綁定裝置到「01齊跑」，參加挑戰活動，跑夠5公里再Sync數據，然後填表格答問題，就有機會贏取獎品。所以，我這篇「01測試」都用5公里路跑測試Nike Free。穿Nike Free跑步稱不上舒適，只因它提供基本保護後，就為跑手鍛煉肌肉。跑後，我的小腿肌肉明顯比平常疲倦，繼續穿它流連街頭就愈行愈倦。如果你是一對跑鞋走天涯的跑手，我不推薦不適合長課的Nike Free，但想買一對有助強化體能的跑鞋，Nike Free就是好選擇。

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