【跑步路線實測．九龍篇】4條路線穿越鬧市　觀晚霞坐看雲起時

港九新界，各有跑友「主場」。我們親自測試香港島、九龍和新界的跑步路線，為大家介紹。 早前已介紹香港島和新界路線，今次「01跑手」Maverick與大家跑到九龍。 本文集結4條跑步路線，走到九龍各區。

路線1：地圖上沒有的嘉頓山

深水埗路邊攤檔售賣電子器材，高登黃金人頭湧湧。其實舊區還隱藏着醉人日落景致——嘉頓山。然而，你在地圖上找不着她的位置；這天，我們用雙腳一步一步跑過去。

路線詳細介紹：地圖上沒有的嘉頓山 我們用雙腿跑上去

按此下載《香港01》App 登入01齊跑

用里數換運動潮物兼贏日本馬名額 按此了解01齊跑玩法

讀者可儲存這張路線圖， 避免迷路。（01美術製圖）

路線2：邁向金腰帶與G1格鬥之路​

亞皆老街至窩打老道，沿途凹凸不平，路面狹窄，對拳手卻有獨特用途。凹凸不平的路能強化足踝，狹窄路面則增加專注力。太子道西有一段斜路，有助強化大腿肌肉。之後到了環境清幽的加多利山，此處是紅星名人的熱門居住地，到處都是別墅豪宅。

路線詳細介紹：邁向金腰帶與G1格鬥之路

讀者可儲存這張路線圖， 避免迷路。（01美術製作）

路線3：石硤尾3K 走在平民與富裕間

石硤尾是香港早期發展地區，我們從石硤尾公園出發，走過大坑西邨、南山邨，盡是香港草根情懷；拐進達之路，跑向又一居，是另一番光景，最終轉入香港城市大學返回石硤尾公園。3公里一圈，把社會兩個階層串連起來。

路線詳細介紹：石硤尾3K 走在平民與富裕間

相關文章

【跑步路線實測．新界篇】不再單調的長課路線 尋幽探秘香港西北

【跑步路線實測．港島篇】一文走遍4條路線 港島東走到港島西

讀者可儲存這張路線圖， 避免迷路。（01美術製作）

馬路旁的彩龍大酒樓有表演場地，約可容納 200 位觀眾。（李孫彤攝）

路線4：無懼斜道 跟職業拳手登上飛鵝山

斜道是這條路線的特點。由彩虹港鐵站開始便是5公里上斜，然後一直登上飛鵝山。延綿不斷的上斜，非常適合鍛煉臀部和大腿肌肉。斜坡是香港跑友不能逃避的，只好面對。飛鵝山這條路線正好針對斜路訓練，提升大家的跑步能力。

路線詳細介紹：無懼斜道 跟職業拳手登上飛鵝山

讀者可儲存這張路線圖， 避免迷路。（01美術製作）

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。