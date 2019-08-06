【01測試．跑鞋】星級系列　繼續革新　鞋面換成Vaporweave

早前，我在跑手接龍群組辦了一個選舉，選出跑手最想讀的測試跑鞋，Nike榮居第一。 因此，這次測試Nike Zoom Fly 3，並加入New Balance HANZO R與它比較。 「比較」跑鞋的測試，今篇是最後一期，未來數篇會測試別的產品。

01測試

測試産品：Nike Zoom Fly 3

測試內容：正常測試外，用一樣的跑步計劃，測試兩對跑鞋，比較當中分別。

簡介

近年Nike推出多款跑鞋，定位卻沒有重覆，上月更一口氣推出4款跑鞋，按日常訓練到比賽組成一個系列。它們共同之處是採用ZoomX泡棉和螢光綠色，再配搭不同鞋面、中底物料和全掌型碳纖維推進板等，今次測試的Zoom Fly 3就是系列中的競速鞋。

早前，我（左1）與隊友一起練跑和測試跑鞋。（區嘉俊攝）

Zoom Fly 3跑鞋推出女性跑者嘅專屬版，採用更為柔軟嘅鞋墊、而且足弓位置做了增高處理。（區嘉俊攝）

Zoom Fly 3的大底是ZoomX泡棉，特點是輕、軟和回彈強，而且用緊密編織的彈性纖維製成，旨在增強緩震和提高能量回饋。中底的Nike React泡棉都以柔軟和富彈力為重點，加上全掌型碳纖維板，能量回饋強得不容置疑。此外，它的前後掌的高低落差經過悉心設計，除了跑手熟悉的「推你向前」效果，還能減小阿基里斯腱的受損機會率。

鞋面不再用FlyKnit，改用新的Vaporweave，這個半透明和似塑膠的物料充滿網孔，增強透氣和排水，在雨天都不怕對鞋愈怕愈重，鞋舌很薄並與鞋面連成一體，像薄薄的襪套般包着腳。

Nike Zoom Fly 3鞋面均用半透明輕質材料，細看會見到細孔。（區嘉俊攝）

鞋舌很薄，而且很像襪套。（區嘉俊攝）

試後感

跑手們對有全掌型碳纖維板的Nike跑鞋已有一定認識，Zoom Fly 3一如既往會「推跑手向前」，讓跑手更易彈起腳，順勢一步接一步向前跑。它的特點是彈跑手向前，所以轉彎會不夠靈敏。如果是全掌或腳踭先着地的跑手，可能會覺得腳比平常早着地，引致腳踝搖擺，所以要花時間適應和調節，前掌先著地的跑手就沒有不用擔心。

鞋的設計傾前，所以不宜穿來做體能或日常步行。鞋面的透氣度確是很高，而且很跣水，相信雨天跑步鞋身都不會愈走愈重。

足內側有穩定帶，有助於提升腳背穩固和支撐。（區嘉俊攝）

後踭用了耐磨橡膠，長距離跑步都有足夠緩震保護。（區嘉俊攝）

早前在跑馬地馬場練跑，設定了一課改善步頻的速耐力訓練，再穿兩對跑鞋感受當中不同。New Balance HANZO R貼腳輕巧，容易隨腳掌彎曲，Zoom Fly 3鞋底厚和彈力強勁，兩者各走極端。

穿New Balance HANZO R每一步都感受腳踏在地上，鞋隨腳型屈曲，要用自己的腳力踏完一步，再踏下一步，跑得多快視乎自身反應和着地，對訓練觸感很有幫助，但很費力。Zoom Fly 3就能節省力量，不用費勁都能踏一步，但腳掌不太有着地觸感，兩腳容易偷懶，所以品牌將它定位為競賽鞋，而不是訓練鞋實屬明智。穿Zoom Fly 3跑步雙腳承受的壓力大減，容易做到長跑長有和跑得快速，尤其適合彎道不多的路賽。

比較Nike Zoom Fly 3和New Balance HANZO R（按圖放大）：

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