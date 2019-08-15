【體物寫志】承接1990年　注入「西太后」Portrait美學的跑鞋系列

HyperGEL-LYTE、GEL-DS TRAINER OG、GELSAGA； 跑手們看到這些ASICS Tiger的型號時，很自然都會聯想到跑鞋、跑步； 但對Vivienne Westwood的設計師來說，卻成為解說「西太后」美學故事的又一載體，成就了ASICS聯乘Vivienne Westwood的第二波企劃。

時尚品牌跟體育品牌推出聯乘系列之例子多的是，尤其是Street Fashion風氣大盛的這些年，運動鞋作為街頭時尚的重要環節，一些往日極為「運動向」的品牌或鞋款都成時裝品牌合作的新寵。

而被向來對聯乘素材要求嚴謹的「西太后」Vivienne Westwood看中的體育品牌，就是以跑鞋起家的日本品牌ASICS Tiger，成就了這個英日兩大島國間，一次運動與時尚美學結合的獨特企劃。

繼4月間以Vivienne Westwood標示性的「Squiggle」波紋製作跑鞋之後，第二波企劃，則將西太后另一個時代的美學追求，套用在HyperGEL-LYTE、GEL-DS TRAINER OG、GELSAGA三款跑鞋上，將一些純粹的跑步裝備，變成記載一個美學故事的載體。

1990年，Vivienne Westwood的御用model Tizer Bailey，她穿起的Portrait系列服裝上面就是印上<Daphnis and Chloë>圖案。（網上圖片）

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Vivienne Westwood曾經將自己的職業生涯分為5個階段，分別是「1971至1980年的開業時期（430 Kings Road）」、「1981至1987年的新浪漫主義時期（New Romantic）」、「1988至1992年的異教徒時期（The Pagan Years）」、「1993至1999年的狂熱英國份子時期（Anglomania）」和「2000年至今的新探索時期（EXPLORATION）」，每一個時期，各有西太后不同的代表性美學追求。

而今次與ASICS Tiger合作的系列之中，則採用了她在「The Pagan Years」的風格元素。故事回到1990年，Vivienne Westwood將品牌以「Portrait」作為共秋冬系列的主題，引用了大量18世紀法國洛可可時期（Rococo）華美細緻的元素，放於其時裝設計之中，其中一批，是她將藝術家François Boucher於1770年完成的油畫<Daphnis and Chloë>，化為服裝中細膩感極強的花紋圖案，成為她於90年代初的最得意作品。

<Daphnis and Chloë>-François Boucher 1770（網上圖片）

隨着90年代的潮流復興，當<Daphnis and Chloë>花紋從往日High Fashion服飾之中，移植到Street Fashion的跑鞋之上，得出的觀感既有往日的色彩，卻又是全新的觀感；聯乘系列當中的GEL-DS TRAINER OG和GELSAGA，其實分別是ASICS Tiger於1995和1991年的設計，當中配用的DUOSOLE科技和GEL避震膠等等考慮，皆為純粹輔助跑步表現的設計。

誰會想到，30年後的今天，兩個往日完全毫不相干，卻又份屬同一時空的素材結合在一起時，既能予人似曾相識的觀感，卻又是一件從未重複過自我的全新產物，這種時尚文化與體育文化的結合，引證跑鞋除了純技術提升以外的可塑性，其實還大量想像空間。

ASICS x Vivienne Westwood "Portrait" HyperGEL-LYTE

ASICS x Vivienne Westwood "Portrait" HyperGEL-LYTE（曾柏熊攝）

+ 7 + 6 + 5

ASICS x Vivienne Westwood "Portrait" GEL-DS TRAINER OG

ASICS x Vivienne Westwood "Portrait" GEL-DS TRAINER OG（曾柏熊攝）

+ 8 + 7 + 6

ASICS x Vivienne Westwood "Portrait" GELSAGA

ASICS x Vivienne Westwood "Portrait" GELSAGA（曾柏熊攝）