【01跑記】老兵不死　尚未凋零　別輕言退場再煥光芒

「老兵不死，只是凋零」，有點唏噓，卻有共鳴。 人是自然生態一部分，不能超脫衰老，但科技進步，運動員的抗衰老能力大增。 跑手會老，但不用輕言離場，場內仍有老兵的位置。

連續3周寫跑記，上兩篇主題較大眾，關於阻礙練跑的原因和營養補給，今篇寫私事，分享一下夏天幹了什麼。

最後一次長途賽已是5月的環島跑，其後莫說是比賽，長課都沒有。人生有很多角色，想生活不止生存，就要在日常工作外抽空向目標邁進。我很貪心，目標不止一個，只談運動就已有拳擊和跑步兩個主項，兩者相助又相違，最相沖是膝蓋，拳擊要轉膝，長跑對膝蓋負荷大，要練馬拉松和拳擊比賽，膝蓋沒傷已要感謝神，所以不能同時進行。

相片攝於5月，當時覺得自己狀態不俗，現在就要再努力了。（區嘉俊提供）

論拳擊，我已屬老兵了。離開擂台多年，技術和心肺耐力，竟然有進步，主因是香港頂級拳手們傾囊相授，指導後輩時改進防守，又跑步改善心肺功能，而且知識豐富了。有時候，我會想以前更弱都敢踏上擂台，現在精煉了為什麼不再踏呢？因此，初夏減少了跑量，沒有長課，調撥時間到拳擊訓練，逢星期六早上練跑，下午練拳，更使體能和信心大增。數月後，我體重管理不夠好，未能減到52公斤，所以沒有參加香港拳擊總會的全年計分賽，只打了一場館內賽。

來自不同拳會的朋友組成「老兵俱樂部」，不是拳擊會，只是以拳會友，增進友誼和交流心得。（區嘉俊提供）

重踏擂台，感覺很好，再次敢於稱呼自己為「拳手」，不是站在場邊指手畫腳的老伯。兵雖老，火仍盛，未是時候退出舞台。賽後已是7月，減量不久，全職讀書近兩周。轉眼盛夏，拳壇是季尾，跑壇卻是季初，又要調節時間表，跑步優先於拳擊。

過去數月不用備戰馬拉松，我很少跑多於10公里，全日上課兩周後，碰巧有場5公里路賽，賽事中發現身體五勞七傷，功力大退，痛定思痛，決定花四星期改善跑姿和速度。我認為沒有一套標準動作適合所有人，跑姿都一樣，我的動作就參考蘇凱男教練教授的方法，再加以調節。為避曲解他的意思，我就不詳述跑姿，直接跳去上周六的8公里比賽賽後感。

新界隻牛都勤力，但只能耕田，有方法又能否進步？（區嘉俊提供）

比賽當晚，身體像踏單車般發力，想提速就能順暢地提速，配速提升至3分鐘40秒都沒有問題，只受心率和肌力所限。結果，平均心率177、控速不俗和配速比上場5公里比賽快4秒，未回到上季水平，但下階段鍛煉速耐和呼吸肌肉後，該能向前邁進一步。

早前訪問了王春榮教練，她說「中學生對速度敏感，所以著重提升速度，長大後可能練五課才有中學生練一課效果」，我深表認同，自己半途出家，練極都不夠快，加上里數不足、資質低和歲月不饒人，儘管努力學習新知識改良技術，生理結構始終過了成長期，踏入抗衰老階段，進度受限，但如黃家明教練所說，「一係做，一係唔做，冇中間」，學到的除了傳承，最好還要透過自身驗證。有見及此，呼籲老兵們不要輕言凋零，繼續在場上發出光芒。

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