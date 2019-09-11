【體物寫志】聯乘版BONDI B　可能是最跑得的Chunky Sneakers

Chunky Sneakers/Dad Shoes的潮流由2017年開始延續至今； 然而這些誇張加粗加厚各個機能部件的設計，最多可稱為「運動概念」的潮流鞋款； 時尚與運動性能真的不能並存嗎？ Engineered Garments與HOKA ONE ONE第三次聯乘的出品，再次否定了此說法。

波鞋一直是街頭時尚的主要元素，近年卻因為時尚潮流偏好將90年代復古街頭風格，配以機能與現代感十足的設計重新演繹，而誕生了一系列本身並非以運動為設計目的鞋款；這類「大大舊」、誇張地將大同機能部件加粗加厚的Chunky Sneakers，也就是更多人稱之為的Dad Shoes，例如奢侈品牌Balenciaga的Triple S，就是這類鞋款的代表作；然而Chunky Sneakers無論靈活、保護、中底技術等等，根本並非設計上的首要追求，確實很難稱為「運動鞋」，最多只可種為「運動概念潮鞋」，有時難免令人有「得個樣」的主觀印象。

Engineered Garments x HOKA ONE ONE BONDI B：大大舊的Chunky Sneakers就毫無運動性能？未必！（品牌圖片）

當然，潮流本身就是根據每個時代的趨勢、話題等等所主導；什麼舒適、運動性能特質等等，從來不是一款波鞋直接影響潮流的元素；但是Chunky Sneakers因此就註定只有「中看不中用」的評論嗎？又不是，想深一層，其實這些極具機能觀感的鞋款根本一直存在，越野跑鞋不正是這樣子嗎！證明了，Chunky Sneakers其實不用「無中生有」。

這10年間大受跑手歡迎的越野品牌HOKA ONE ONE是一個很容易了解的例子，這個由2010年由越野跑手Nicolas Mermoud和Jean-luc Diard創立的品牌，由誕生第一天開始就已經非常「運動向」主導；兩位創辦人根據他們的運動經歷，設計了一款極度講究緩震力的越野跑鞋，成為了標誌性巨型厚底外觀，顛覆了傳統跑鞋多年來的薄底設計思維。今日亦早已成為越野愛好者間的一個主流選項；

HOKA ONE ONE創辦人之一Nicolas Mermoud，本身就是越野跑手。（網上圖片）

這種超前於的潮流「加粗加厚」設計，某程度上成為了HOKA越野跑鞋與坊間一系列Chunky Sneakers的共通點；而當Chunky Sneakers潮流已經「玩足3年」，幾乎走到盡頭，將「運動向」越野跑鞋的元素重新融入其中，可說是最「返璞歸真」的趨勢，亦成為Engineered Garment繼Tor Ultra Low系列之後，第三度與HOKA推出聯乘鞋款的契機。

來自紐約的Engineered Garments創立於1999年，由日本設計師鈴木大器（Daiki Suzuki）主理，祟尚以美式Outdoor、工作服混搭一般運動休閒服飾的製作，令本來粗獷的美式風格，得到日系的精緻點綴；今次他們看中的聯乘鞋款，是HOKA於2011推出的首款公路跑鞋BONDI B。

這款復刻跑鞋除了主打高緩震的CMEVA厚中底外，卻又非常輕巧，單腳重量只有約290克；早期的META-ROCKER幾何設計，從鞋底前後位置塑造出的角度，令腳掌着地時，鞋子相應地自然彎曲，作出離地時的動態重心轉移，令步伐間的力量傳遞更有效率，令跑步動作更加順暢。聯乘鞋款就在這樣的性能基礎上，重新配上Engineered Garments祟尚的不對稱戶外色調，以及邀請了紐約插畫家Shaun Crawford以街頭藝術風格處理系列的art work，稍經幾個單位重新改造後，時尚味度急增。一雙看似笨重的Chunky Sneakers，也是一雙性能受跑手認可的越野跑鞋，證明了兩種概念可以共生存在。

紐約插畫家Shaun Crawford以街頭藝術風格處理系列的art work。（圖牌圖片）

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更重要的是，除了美國Nepenthes和日本Engineered Garments指定門市之外，香港旺角的選賣概念店432HZ亦有限量發售，罕有地，今次竟然不用「得個睇字」。