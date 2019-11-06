【跑鞋合集・01測試】3款跑鞋比拼　一字記優點：彈、轉、屈

10月份，01測試連續測試3款不同跑鞋，品牌包括New Balance、ASICS 和On，3款跑鞋各有特點，這篇文章集結為系列，讀者不單可一文盡覽3篇文章還可了解3對跑鞋之最。

測試1：New Balance FuelCell Echo

最出色特點：最彈的一對跑鞋，中底不單後掌彈，前掌都彈得很厲害，加上外觀討好，跑步和日常使用皆宜。

簡介：FuelCell Echo中底採用注入了氮氣的全掌式FuelCell，回彈力極強。前作FuelCell Rebel的大底抓地力很強，但在濕滑地磚上又會「跣腳」。這款FuelCell Echol的大底放棄了半透明的凸點橡膠，換成全掌都是波紋型的實色橡膠，與地面的磨擦力明顯增加，雨天就不會有「跣腳」問題。鞋面用針織構成，並帶有刺繡圖案，有按需要在不同位置採用不同編織方法，整體像一對厚襪。在鞋踭位置加了厚膠，增強穩定性。

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測試2：ASICS GlideRide

最出色特點：「轉」，穿上GlideRide使身體前傾，腳踏到地後會自然地提起，另一隻腳會順勢踏到地上，提腳和落腳有規律地交替，就像踏單車時的2個腳踏，受腳部發力後，「轉」出一個個圓型，形成動力，不斷「轉你向前」。

簡介：

ASICS有兩大長青系到，分別是Tarther和GEL-KAYANO。年初推出了概念極為不同、鞋底呈弧形的MetaRide，今次款式為同系列第2對跑鞋GlideRide。它的鞋面和鞋踭物料較厚，還外加鞋踭穩定膠，所以兩側穩定性較高，對足踝關節保護充足。

它的中底較厚，清晰地用兩種顏色分成兩層，中間凹，並非如MetaRide有一個孔。前掌按人體工學設計往上彎，並汲取了之前MetaRide經驗，調整了上翹弧度。GlideRide最重視把跑手往前推送到下一步，穿它會自然著地，並像踏單車腳踏般順勢轉到下一步。

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測試3：On Cloudswift

最出色特點：最屈得，鞋底分成一格格，最能貼合腳掌移動，它不用開鞋，就能迎戰比賽。

簡介：

2010年成立的瑞士品牌On，未滿10年已進軍超過50個國家。「Running on clouds（跑在雲上）」是品牌理念，所以中底與一般跑鞋非常不同，採用的技術名為CloudTec，重視把緩震和推送的力量融合，著地的重量會把中空位置略為壓扁，務求腳掌有「軟着陸」的感覺，中空位置會迅速回復原狀，並把力量傳為回彈力，達到不中斷步伐地推送向前，這就是品牌形容的「Running on clouds」。

Cloudswift的中底物料名為Helion，它把一種硬和一種軟的物料融合而成，務求做到輕盈效果，而且能量回饋大。物料有針對不同溫度研發，以抵抗不同溫度的路賽，並增加耐用度。網布鞋面夠厚，中掌兩側加了硬膠，鞋孔亦要穿過它，所以支撐很充足。

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