【東京奧運】馬拉松轉札幌賽道有腹稿　頒獎禮或「偏離傳統」

東京奧運馬拉松為求避暑，決定改到北海道札幌市舉行，東奧組委與北海道及札幌市正密鑼緊鼓。 主辦單位屬意採用每年8月底於市內舉行的北海道馬拉松賽道為基礎，將向國際奧委會（IOC）建議，馬拉松及競步項目均在市內地標大通公園起步及衝線。不過，男子馬拉松為每屆奧運壓軸頒獎項目，得獎選手要匆匆上機返回東京領獎，或是「別開生面」，在閉幕禮場館以外的札幌頒獎，仍未有定案。

東奧組委、札幌市政府及北海道政府昨日（18日）召開第二次準備會議，同意把馬拉松及競步的地點及終點，定於札幌電視塔下的大通公園。

東京奧運馬拉松變成「札馬」，塵埃落定。（網上圖片/Hiroyuki Takeda）

馬拉松賽道以北海道馬拉松為基礎，設定一條約20公里的賽道，途經電視塔、JR札幌站，完成兩圈後衝線。對比北海道馬拉松賽道，擬定奧運賽道減少整段市郊路段，該部分欠缺景點，遮陰位置亦少；競步亦將圍繞大通公園設定賽道。奧組委將於下月4日向IOC建議。至於起跑時間，仍未有定案。

大通公園在札幌市中心，可見市內地標「札幌電視塔」。（日本經濟新聞）

男子馬拉松在過往的奧運都是閉幕日焦點，當日早上完成賽事，得獎選手在晚上的閉幕禮期間領獎，成為奧運會上最後一個頒獎項目。這個傳統能否在今屆保持，仍成疑問。組委消息指選手完成賽事後，急急整裝然後上機返回東京，做法有困難，不排除提出在札幌頒發男子馬拉松的獎牌，但此舉將令男子馬拉松大為失色。