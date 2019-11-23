【運動・01測試】打機同時鍛煉體能　訓練全身的健身環大冒險

今篇01測試來點新意，測試與運動相關的電子遊戲，同事瑞斗買了一個電子遊戲，每次都要做體能動作先可以通過關卡。她玩得不亦樂乎，同時十分疲累。因此，我們決定測試這款電子遊戲，看看它是否真有鍛煉身體的功效。

01測試

測試産品：Nintendo NS RingFit Adventure 健身環大冒險

測試內容：遊玩健身環大冒險的多個小遊戲

這個遊戲，玩者要透過左右擺動上半身，奪得錢幣和避開子彈。(區嘉俊攝）

簡介

Switch的特色是兩部控制器可以拆開，今次一部掛到大腿，一部裝在有彈性和感應器的健身環，使遊戲機知道你的身體位置。 這款遊戲為運動設計，所以你選擇「冒險」或「輕鬆」模式都要做各種體能動作，一邊「打怪獸」，一邊鍛煉身體。兩者分別是「冒險」於關卡之中需要一邊跑步一邊以不同鍛鍊動作攻擊「打怪」，至於「輕鬆」部分則可由玩家自行選擇訓練部位，例如胸大肌、背闊肌、三角肌和股四頭肌等，每次訓練都不止一個動作，所以該部位會受到更全刺激。

健身環有彈力是鍛煉的一部分，玩家有時要用力壓它，而且不是一、兩次，過程中肌肉就要收縮。控制器亦設有感應器，從而測到玩家有否跟隨指示做各個動作，不準確的話就不會計分。此外，它會要求玩家保持一個動作數秒（例如深蹲），如果「定格」不夠耐，都不會獲得分數。

蹲得愈深，跳得愈高，調校蹲的深淺，跳度不同高度奪得錢幣。(區嘉俊攝）

試後感

先解答最大疑問「是否有做運動效果」？我覺得它有，皆因它要求玩家做的動作，就是常見的體能動作，而且鍛煉的部位很全面，就連大腿內側和豎脊肌都有照顧，遊玩時會不自覺地心跳加速和流汗。我最欣賞它不是麻木地要你做同一動作，而是要有少許技巧，增加趣味性。例如蹲的深淺程度不同，螢幕中人物彈跳的高度會有分別，讓人愈玩愈投入，消耗更多卡路里。健身環都是一個很聰明的設計，不單用來控制畫面和檢視你的位置，還不時要壓逼它「貯氣」，從而收緊肌肉，達到一物多用的效果。

不過，它不能代替體能訓練呢。最明顯一個問題是，健身環的彈力和重量不能調校，虎背熊腰的男人和弱質纖纖的少女壓它的難度已大不同，所以它達不到很多負重訓練的效果。因此，用它消耗卡路里和喚醒身體各處，可算寓鍛煉於娛樂，但要做到增大肌肉或雕琢線條就不易。對於運動員，它未必是最好的選擇，但購買給胖小孩、不常運動的伴侶和派對「鬥一番」，就是性價比很高的玩意。聖誕將至，不妨把它納入送禮之選。

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