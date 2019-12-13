【山系．店長】山野生活要享樂還是挑戰？　找到自己的追求就好了

香港的野外環境，跟世界上絕多數地方比較，都是獨特的。 世界上很難找到一個地方，城郊距離如此接近，卻又充滿變化，入門級的、高難度的路線，圈繞在我們日常生活的環境之中，發展出一套香港特色的山野文化。 入手戶外裝備時，盲目跟隨外國潮流未必滿足本地環境需要；於是《01體育》走訪不同山系商店，聽聽各家店長的山野概念，分享符合本土與季度需要的山品推介。 這次訪談找來The Overlander的店長Eric。 攝影：曾柏熊

今時今日的山系潮流在香港的普及度可謂登上高峰，無論遠足登山、越野跑和露營等等，參與的人數與日俱增。尤其像Overlander店長Eric這種一直觀察造種風氣變遷的「業內人」，十多年間的改變，看在眼中確實甚為明顯，他說：「我在20年前左右開始跟朋友露營，方開始接觸山野文化，當時對行山遠足都沒多少興趣，因為那年代好此玩意的人，多數是退了休，4、50歲的中老年人為主。直至沙士期間，更多人注重健康生活，想上山呼吸一下新鮮空氣，漸漸才多了本地年輕人參與。我也是在那個年代開始跑山，繼而在這十數年間不同單位舉辦數不盡的比賽，令我甚至覺得行山、跑山的人數已經一度飽和了。直至近日，或許跟社會氣氛有關吧，很多人都想在郊外舒展一下，心情舒服點，於是突然又再有更多不同年齡層的人登門而來購買山系裝備。當中不少更是第一次上山，才跟我們求教相關知識，於是參與野外生活並裝備有需求的人又進一步增加。」

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Eric認為，與其放太多時間在虛擬事物上，不如多些接觸大自然，總不是懷事。

山系潮流愈來愈興盛，更多人願意放下手機，學懂享受人與自然的和諧，這種生活態度就個人健康而言，固然不錯，但對整體環境而言，卻未必是好事。香港擁有城郊距離近的「超便利」條件，參與門檻低，像Eric般平日放工後坐車到西貢，行個夜山回到市區亦輕鬆方便，本來就是對建立山野文化的良好土壤。然而，山野的承載力始終有限，太多人登山遠足。有人誇張地形容，周末部份熱門行山徑，比鬧市還要人多。這情況難免加速山徑耗損和山土流失之外，有時更有失了登山尋求暫離鬧市的安寧。於是亦有不少人選擇一些「重質不重量」的方法享受山野生活。

「其中之一是Glamping（豪華露營），跟過去露營講求刻苦、輕便、實用不同。這種由日本傳過來的風潮，講究一大班人同時在一個裝設舒適的營地中休閒地享樂，參與當中Workshop、富心思的飲食、唱歌跳舞等等，樂也融融地享受野外生活。這種做法比以前，更著重精美小物、享樂裝備和各種生活細節。雖然現在都有不少本地搞手搞Glamping活動，但是可供這種形式的香港露營地點太少，來來去去都是馬草壟、長洲西園等等，重複得太多。於是亦有不少人開始向外國發展，富士山下的GOOUT Camp、Chums Camp等等，都是受歡迎的選擇」，Eric解說。

The Overlander店長Eric的12月單品。

雖然對Eric來說，他卻直言不太喜歡Glamping，當中牽涉太多人工的生活物資，有時反而略失自然的原始氣息；對他來說，還是偏向傳統的方式，背起背囊，兩個人上山紥個營，沖杯咖啡，享受自然的寧靜就已很有意義；當然，Glamping，這種露營方式的好處，還是門檻底和輕鬆，像開個Party般，毫無經驗的人都可享受野外生活的樂趣，更多人感受過大自然的樂趣之後，再嘗試尋找自己的目標也不遲。他說：「現代香港人，大多數人都住在城市，從事遠離了大自然的工作，有時卻忽略了一些必要的事物和環境；就例如耕種，如果沒有人耕田，人又哪有吃的？沒有美好的自然環境，人類都不能生存。有時我都會想，如果我有一塊田，讓我耕一世都願意呢。原因是我實在太喜歡大自然，太舒服。我都會玩手機，會上網、打機，但其實我們與其放太多時間在虛擬事物上，不如多些接觸我們的地球吧。」

The Overlander店長Eric新品推介