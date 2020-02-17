東京馬拉松2020原定下月1日舉行，惟受武漢肺炎在日本擴散的疫情影響，大會今午（17日）宣布取消所有一般跑手的參賽名額。 賽會於晚上公布退賽安排，所有一般跑手的名額自動預留至來年賽事，惟跑手若要參加須付報名費，今屆賽事的報名費不會退還。

東馬主辦單位在聲明中表示因武漢肺炎疫情，逼於無奈取消逾3.7萬名一般跑手的參賽名額，僅餘下約二百名精英跑手，連同輪椅組精英選手，今屆賽事只有約230名選手角逐。而賽事前夕舉行的博覽會等活動亦告取消。

東馬決定大幅減少參加人數，避免武漢肺炎。（資料圖片）

賽會聲明指受影響跑手自動獲得來年參賽資格，來年報名時仍要支付報名費。賽會於2月6日促請居住於中國的跑手，包括港澳跑手，審慎檢討是否參賽，曾安排保留來屆名額但須付報名費，但2月14日曾改為免除來年報名費。故此，現在做法還原到最初，不論國籍，只要參加來屆賽事，均須付報名費。此外，大會表示按照報名事項的做法，本屆的報名費及籌款均不會退還。

來年欲捲土重來的跑手，需要再付報名費。（資料圖片）

根據報名事項，訂明出現以下情况而取消賽事，方會退還報名費。該些情况包括由天氣導致賽道四周發生事故而阻塞賽道、相關部門要求中止賽事、地震及日本因事故發出緊急警報「J-alert」。今回情况不符合上述理由，所以不會退款。

名古屋女子馬拉松亦是日本東奧馬拉松選拔賽之一，會否減少參加人數，有待公布。 （Twitter）

至於3月8日舉行的名古屋女子馬拉松，同樣備受香港跑友追捧。賽會表示一直與東馬賽會溝通，如有決定將會盡快公布。