【家居健身．M教室】武漢肺炎留家練體能　兩招測試情侶默契

武漢肺炎（新冠肺炎）疫情肆虐，大家都減少外出，但留在家中同樣可以做運動，今篇就介紹情侶健身。 這次的動作，體能好，不等於做得好，與對手合拍才是重點。

開講有話「牌品好就人品好」，今篇文章就說「情侶健身做得好，就是人品好」。 男性體能本就比女性優勝，但情侶健身不是鬥快鬥勁，男生要放慢節奏協助女生，女生就要盡力提升表現配合。兩者互相配合，相輔相成就是情侶健身的重點。

合拍是情侶健身重點。（螢幕截圖）

二人合作・深蹲與掌上壓

兩人一起鍛煉體能，好處是要顧及對方，不再沒頭沒腦地苦幹，從而改善控制節奏的能力，達至動作快慢皆能做到。一人做深蹲，另一人做掌上壓，上身和下身都涉及，做到全身訓練。

做法：

1）一人做掌上壓的預備動作，另一人做深蹲的預備動作，並抬起對方的腳

2）兩人同時往下，節奏快慢要互相配合，齊上齊落

3）每做完一組，對調位置，再開始

建議次數：每組10次，做3至4組

注意事項：動作不要愈做愈快或愈做愈慢，尋求共同節奏是訓練一部分。

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兩人合作・原地跳

跳躍動作涉及全身，而且心率容易上升，並刺激心肺功能。現在武漢肺炎襲港，大家不便外出，正好透過這些動作鍛煉心肺。

做法：

1）兩人並肩站立，但方向相反

2）向上跳，在高位擊掌，踏回地面跳第2次

3）兩人伸高手的位置未必相同，要持續調節跳躍和伸手高度

建議次數：每組10次，做3至4組

注意事項：身高與能力影響跳躍高度，而且每次跳躍皆有差異，所以不能麻木地跳，持續調節，才會合拍。

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