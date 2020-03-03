【家居健身．M教室】一張櫈練體能　考協調更考反應

武漢肺炎（新冠肺炎）令大家減少外出，留在家中其實一樣可以鍛煉體能。 當然，體能好不代表技巧好，要提升運動能力，身體協調和反應皆很重要。今篇家居健身介紹，體能要求不算高，但考驗身體協調和反應，大家可視為練習或者測試，考驗自己。

我們鍛煉身體，容易忽略協調和反應，其實兩者對體適能很重要，所以今次介紹的兩個動作，令整套訓練更多元化。

梅花間竹 深淺蹲

介紹蹲的影片和文章多不勝數，今次不考研蹲的細節，只探討蹲的深淺。人有慣性，接連做同一動作不難，但當改變動作，就要腦袋和反應一起訓練，提升體能又能改善身體協調。

做法：

1）站好，雙手放兩旁

2）往下蹲，同時雙手向前擺。一次淺蹲、一次半蹲，梅花間竹

3）如果身體協調容許，可嘗試愈做愈快

建議次數：每組蹲20次，做3至4組

注意事項：

1）雙手向前擺動的幅度，與蹲的深度成正比，手腳配合得好，動作較流暢

2）可用鏡子或影片觀察自己的動作，看看是否準確和流暢

3）嘗試與朋友比拚，連續蹲50次，看看誰的體能和協調較佳

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櫈上高跆腿

與一般的高抬腿分別不大，只是加了椅子，讓抬腿高度統一，也容易觀察，動作重點是手腳協調，改善跑姿。

做法：

1）站好，左手擺前、右手擺後，呈跑步擺手狀

2）左腳踏上椅子，右手同時擺前，然後回到預備動作，做第2次

3）10次後，換腳做另一邊

建議次數：每組左右抬腿各10次，做3至4組

注意事項：

1）擺動肩關節，不是手肘

2）注意手腳協調

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