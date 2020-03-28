選擇行山路線近來變成苦惱事，山野分分鐘比旺角更迫人。 難道香港再沒有人少易行的行山路線？正當我們毫無頭緒，無意中在我們的IG「碌過」去年曾經一訪的白馬咀，一條偏門到幾乎快要忘記的路線。 BINGO！這個星期就如此安排吧！ （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

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麻南笏半島（往白馬咀）路線資料

去西貢行山，多數人最直接的反應就是直入西貢市中心集合，然後轉車到西灣亭等不同地方起步。相對下較少人想到在西貢公路中途的蕉坑起步，朝麻南笏半島（又稱麻藍笏）方向進發。這段西貢山野比同區大部份路線都更接近市區，是一條交通超方便、人流又相對較少的短途路線。

印象中，麻南笏半島水清見底，人煙稀少，絕對是享受寧靜行山樂的不二之選。縱使半島面積不大，但屬於馬鞍山郊野公園範圍的地段，大部分路段均修葺良好，起步的蕉坑自然教育徑是幾乎沒有難度的合家歡路線。

一直往南行，後段有些較原始的山徑，但都以平路為主。如果回程選擇經過「隱世沙灘」（我們以為）三星灣，又可以坐10元街渡返回白沙灣，不用完走回頭路，全程輕輕鬆鬆。

總結所有優點，我們上周決定往白馬咀，快閃一轉上山下海之旅。

跟大部份出名路線比較，白馬咀尚算是一片「靜土」。

疫情當前 大團人行山真的好嗎？

當日我們乘坐西貢小巴到北港，甫下車便見到一行20多人，穿著行山裝束聚集巴士站旁。這時已心感不妙，雖然當時尚未立法禁止4人以上的聚集，依然難免心想，難道去到這邊都躲不過人潮？只好暗暗祈求，他們不是去白馬咀……

可惜世事豈能盡如人意？我們在獅子會自然教育中心的中草藥園旁，再次與這個行山團相遇，大伙兒高談闊論、有說有笑，甚是熱鬧。要知道現今正值疫症非常時期，我們特別害怕人多聚集，於是特意在起點多留一會，待人群先出發，才慢慢上山享受寧靜。

起點就在藥園後面，有個大木牌寫着「蕉坑自然教育徑」。初段部分以梯級為主，上升約20米，已是整條路線較「辛苦」的一段，之後就是原始平路，走起來十分舒適，沿途綠樹林蔭，無論是新手或小朋友，相信都能輕鬆應付，難怪我們一路上偶遇遊人放狗。如果不計算那20多人行山團，整體來看遊人不算多，符合預期。

行山無問題，但疫情橫行，幾十人成團一齊行山真的好嗎?

尚可享受寧靜的白馬咀

我㥃一直往麻南笏方向前進，老實說，沿途風景就一般般。走了約一小時，景色漸見開揚，望到西貢海和橋咀郊野公園。走過一段下坡後，來到麻南笏半島的最南端白馬咀。

白馬咀是天然岩岸，前望牛尾海的廣闊景致，更可遠眺對面海的科技大學。這裏的礁石高低起伏，浪花拍岸，偶有帆船駛過，絕對是風境不錯、又易走到的「打卡位」。但要注意岩礁位置比較濕滑，是全程最有難度的位置，開心影相之餘，行走每一步都要小心。

在此，我們與行山團重逢，幸好他們的大休已近尾聲，團長突然吹起一聲響亮的哨子，嚇了我們一跳之後，散落在岩岸各處的團友便集合動身，白馬咀回復寧靜。或許平日遊人不多，污染較少，白馬咀的海水清激見底，礁石上寄生着密密麻麻的藤壼。本來我們還期待可以跟去年一樣見到海膽、石蟹和生長在石縫間的鬼爪螺，可惜不知是否因季節不合，這次連半點縱影都見不到，算是美中不足。

落岩礁時的路況，是全程最有難度的位置。

影夠之後繼續行程。由白馬咀前往三星灣有兩個方法，一是回頭走一小段路，再西行往麻南笏；二是沿海邊的石灘岸綑，卻是危險活動，只適合富經驗和有充足準備的行山人士，因為路程難度將由1星急升上5星星！由於我們這次完全是「郊遊mode」，當然就是挑簡易路線行山路線前進了。

「隱世沙灘」原來不再隱世

離開白馬咀後約走45分鐘，來到傳說中的「隱世泳灘」三星灣。三星灣本身以水清沙幼見稱，加上是政府泳灘，設備和維護得宜，但由於泳灘位置偏遠，除了走山路進來，就只有乘街渡才能到達。

印象中我們上次到訪，這裏本來沒有太多泳客；注意，是「本來」沒有而已。

或許行山避疫成風，隱世沙灘不再隱世。整個泳灘滿佈遊人，父母帶着孩子來這裏玩耍，旁邊的燒烤爐幾乎爆滿，傳來陣陣食物香氣。

「隱世沙灘」三星灣原來已經不再隱世，sad。

我們到達三星灣時間尚早，本來還打算在hea半個下午才離開。但眼前人山人海，還是不宜久留，於是直接走去碼頭等候街渡回白沙灣吃下午茶算了。街渡的船期頗密，約15分鐘就有一班，回到白沙灣碼頭大約10分鐘船程。

如果不打算到三星灣的話，其實在白馬咀回程時，亦可沿路返回獅子會自然教育中心。

縱觀整個行程，雖然人流跟去年同期比較確實較多，但考慮到今時今日的大環境，只要放慢腳步，或避開「不隱世沙灘」的話，尚算可以避開人群，享受到「人少少」的寧靜山野，能夠慢走麻南笏半島已經不錯了。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

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