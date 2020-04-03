【行山】即試Bingo Challenge　看看自己是否行山成癮｜Hikipedia

疫情愈趨嚴重，本周我們開始work from home，大門不出、二門不邁，還是留在家中更安全！ 最近Instagram流行玩起Bingo Challenge，很多朋友都踴躍地玩，就連行山谷友都列出一堆山上必曾遇上的大小事，看看大家能中幾多樣，玩着玩着，發覺自己大部份都中標…… （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

不如大家都試試做個Bingo Challenge吧。

以下36個情景，我們都親身經歷過，中得愈多，證明山癮愈深，大家試試自己中多少個，看看能否Bingo？

+ 32 + 31 + 30

山癮指數： 1-6項：行山體驗者 7-12項：假日行山者 13-18項：日常行山者 19-24項：經驗行山者 24-30項：行山成癮者 31-36項：重度行山成癮者

最近Instagram開始流行玩起Bingo Challenge，山界當然少不了。

玩得Bingo Challenge，自然勾起幾年來的山野回憶。行山總會遇上不少意外，試過跣落山、迷路、遺失太陽眼鏡和耳機，上月行完紅石門被蠓咬，又紅又腫，奇癢無比，到現在還未消腫，不過這些經歷不但無阻我們的腳步，一切修煉只會令我們對行山更有熱情！

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很多人又說：「人大了，朋友會愈來愈少。」不過我們行山後，朋友反而愈來愈多。記得初時行山，只得我和Avis兩個人四圍走，行下、停下、影下相，甚是悠閒。機緣巧合，那年颱風「山竹」之後，有山友發起深入災區之一的吉澳，幫助島上居民清理垃圾，其後便加入這個「行山谷」，不時一起行山，曾試過超過20人一齊行，又和一班熱血山友一同完成傳說中的「四大考牌路線」。

因為愛上行山，每一次旅程都是一生的回憶。

所謂四大考牌路線，包括：

一尖三咀過四灣：北潭凹→赤徑→大浪凹→蚺蛇凹→蚺蛇尖→米粉頂→米粉咀→短咀→長咀→東灣→大灣→鹹田灣→西灣→西灣亭 環湖出咀摸鬼手：烏蛟騰→馬頭峰→大峒→鹿湖峒→跌死狗→鳳凰笏頂→大嶺→黃竹角咀鬼手石→大嶺→鳳凰笏頂→跌死狗→鹿湖峒→鵝髻頂→長牌墩→船灣淡水湖主壩→大尾篤 三牙全走：石壁水塘→石壁郊遊徑→西狗牙→一線生機→東狗牙→石壁郊遊徑→中狗牙→一線生機→閰王壁→斬柴坳→昂坪 杯靈雙渡：青山杯渡寺→青山頂→良田㘭→乾山→一線脊→圓頭山→靈渡寺→廈村→屏山

行山成癮應該是最健康的「癮」吧。

四大考牌路線的特點是距離長、起伏大、補給少、路況差、山勢險要，行山者的膽色、技術、體力和耐力，缺一不可，每次都行到我們懷疑人生，卻深信每一次旅程都是一生難忘的回憶。

因為行山，我們開始鑽研不同裝備，背囊、行山鞋、澗鞋、風褸、行山杖、頭燈、Power Gel、露營用品。曾聽說行山是低消費活動，怎麼我們覺得行山後消費更多了呢？當然，一切都很值得，由起最初抗議晨早就要出門行山，到習慣周末比平日早起，就是為了延續上山的習慣，甚至衝出香港嘗試出國行山，卻自覺生命因而變得無比精彩，而且身心亦比終日埋首工作更健康，我想這種「癮」，推介給更多人一起患上亦無妨吧。

▼▼按圖看Hikipedia的行山成癮之路▼▼

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