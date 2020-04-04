【跑步】肯尼亞馬拉松好手知法犯法變黑警　無視宵禁夜店被捕

全球對抗新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情，各地政府各施各法。遏止病毒蔓延，有賴一人一步做好措施，但總有手執權力者，沒有以身作則。 曾保持男子馬拉松世界紀錄的肯尼亞跑手傑普生（Wilson Kipsang）成為害群之馬，因為違反抗疫宵禁令而被捕，而他本身，就是一名警察。

傑普生在4月2日於肯尼亞高原城鎮伊田（Iten）被捕，該城鎮為國內長跑選手訓練基地。他當時一行20人隱身於一家酒吧裏飲酒，被市民發現後報警。警方到場拘捕，認定傑普生等人違反宵禁令，全部帶返警署扣留。當地警方指摘傑普生等人都是赫赫有名，應該協助遵守宵禁令，並呼籲公眾守法，不應期望警察執法時從寬。

傑普生曾是世界紀錄保持者。（Getty Images）

根據世衛數字，肯尼亞昨日新增29宗確診個案，累積110宗，當中3人死亡。該國為遏止疫情，頒令全國在晚上7時至清晨5時禁止外出。而針對長跑訓練時跑手緊密接觸，現時禁止跑手一同練習，只准獨自練習，訓練基地亦暫時關閉。

2015年倫馬堪稱頂點之戰，傑普生（左）落後傑祖基（中）5秒得亞軍。（Getty Images）

傑普生今回可算知法犯法，他自己也是執法人員，卻明知故犯。這位長跑好手現年38歲，多年來在長跑界屬前列份子。2012年勝出倫敦馬拉松後，同年奧運馬拉松奪得銅牌。翌年他達到跑手生涯高峰，在柏林馬拉松跑出2小時3分23秒，刷新世界紀錄。他其後曾勝出倫馬、紐約馬拉松及東京馬拉松各一次。及至近年成績稍見滑落，來到今年更因干擾藥檢樣本及未有報告行蹤，自1月初暫時停賽。

傑普生的跑手生涯因藥檢問題正陷危機，又捲入官非。（Getty Images）

確診新冠肺炎的運動員（按圖放大）