【減肥健身】在家運動減肥To-Do List　一邊煲劇一邊輕鬆消脂瘦身

在家工作（Work from home）原來不是想像中那麼夢寐以求，坐到腰痠背痛，甚至見證脂肪日漸積聚。 其實「宅」在家中都可紓展筋骨、健身減肥，一起反思生活習慣，做齊以下幾件事，在疫症中保持最佳狀態。

康文署提倡「日日運動身體好」已經20年，但在新型冠狀病毒COVID-19疫情下，康體設施關閉，康文署卻沒家居運動相關資料，我們如何是好？

決心反思日常生活習慣，減肥健身操肌肉的機會，其實到處皆是。

Level 1. 善用洗碗睇電視的時間

與其「攤」在沙發煲劇睇Netflix，不如一邊睇一邊做深蹲（Squat）？洗碗時也可以做站姿提踵（Standing Calf Raise），訓練小腿肌肉。煲水等水滾也是運動的好時機。

《01體育》「M教室」也曾教大家一邊抹牆一邊做蹲，既清潔家居，又能鍛煉大腿和臀部肌肉。

點擊睇片：

Level 2. 每部位伸展30秒

「每日To-do list」應該加上靜態伸展，跟住步驟由頭拉到落腳，紓展肩頸腰背痛，尤其近日長期宅在家，肩頸該是大家的死穴。

按圖學習簡易拉筋：

+ 3 + 2

Level 3. 用家品做健身器材

平日甚少鍛煉，家中欠缺健身器材，其實不一定要特地選購，裝滿水的水樽、一袋袋的罐頭和水果，甚至全城瘋搶的白米，全是負重訓練好幫手。

甚至連一塊地布，都可以幫你鍛煉腹肌，點擊以下片段，看看「M教室」講解。

點擊睇片：

Level 4. 行樓梯練心肺

美國心臟協會建議，我們每周要有150分鐘中等強度的帶氧運動，如今外出跑步都不太方便，如果沒能Work from home，或者一定要外出添置日用品，一於把握機會行樓梯吧。

網上自學鍛煉十大貼士（按圖細閱）：

+ 6 + 5 + 4

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