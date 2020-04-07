COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，餐廳吃飯限制多，買餸煮飯動力大增。不過要煮飯就要洗碗，但洗碗是苦差。今篇教大家一邊洗碗一邊修腿，以站姿提踵（Standing Calf Raise）為苦差增添趣味。 拍攝：吳浩然 動作示範：李倩霞

上兩集教大家練腹肌和美臀，今篇「M教室」繼續有女傭霞姨，她走進廚房示範邊洗碗邊鍛煉小腿。大家食飽飯又不能出街散步，不如走進廚房洗碗，家人開心又可做體能，一舉兩得。

「霞姨做家務」共有4集，現在已到第3集，還有一集就完結，立即按此訂閱「01體育」Youtube頻道！這一集提大家邊洗碗邊鍛煉體能。

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洗碗修小腿．省時又方便

注意事項：

1）立站，腳板穩立地上。

2）小腿發力，將身體提高，兩腳腳踭離地。

3）全程腳前掌不會離地。

4）能力容許，落下時腳踭不碰地，就將身體再提高，做下一次。

5）雙足發力較易，試做單足，只有一隻腳在地面和發力。

6）注意平衡，未能平衡就要扶物。

7）過程中，腿部關節不一定鎖緊。

建議次數：第一組雙足10次、第二和三組左右足各10次、第四和五組左右足各10次

按圖看清動作次序和細節：

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+ 6 + 5 + 4

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